蒸汽电熨斗
简单、快捷和高效
生活远不仅是料理家务，您当然希望尽快地完成家务，用更多的时间享受生活。您的电熨斗具有独特的可分离式水箱，使用期间加水特别方便。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
1400 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出
这款强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持十分稳定的温度，除皱轻而易举。
强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑
强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑。
前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域
前端尖型设计，轻松应对难熨区域。
自动除垢功能帮助防止水垢聚积
利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。
技术规格
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顺畅滑动
- 底板
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多顺滑涂金底板
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熨烫加倍舒适
- 防水垢管理
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自动除垢功能
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轻松除皱
- 持续蒸汽
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最高可达 30 克/分钟
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