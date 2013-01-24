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蒸汽电熨斗

GC2810
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    蒸汽电熨斗

    GC2810

    性能卓越，经久耐用

    日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不会让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，2000 瓦功率所带来的持久高蒸汽输出量，以及方便的自动除垢功能，这款飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥329.00

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      最高可达 90 克的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶

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      2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

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      最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

      最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

      最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

      2 年保修

      2 年保修

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
        持续蒸汽输出
        长达 30  克/分钟
        蒸汽束喷射
        最多 90  克
        可调蒸汽量设置
        喷雾功能
        功率
        2000  瓦

      • 易于使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏功能
        电源线长度
        2  米
        灵活线缆（旋转式）
        360 度灵活线缆

      • 除水垢系统

        适合使用自来水

      • 技术规格

        电熨斗的重量
        1.2  千克
        产品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5  厘米
        电压（全球）
        220-240  伏
        电压（台湾）
        110  伏

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