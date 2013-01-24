性能卓越，经久耐用

日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不会让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，2000 瓦功率所带来的持久高蒸汽输出量，以及方便的自动除垢功能，这款飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！ 查看所有优势