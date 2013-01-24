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蒸汽电熨斗

GC2820
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    蒸汽电熨斗

    GC2820

    性能卓越，经久耐用

    日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 强效顺滑底板，2000 瓦功率带来的持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款飞利浦电熨斗 GC2820/02 的高性价比经得起时间考验！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥370.00

    蒸汽电熨斗

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      性能卓越，经久耐用

      具有全新 SteamGlide 蒸汽顺滑底板的电熨斗

      • 30 克/分钟蒸汽输出；90 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      • 防水垢
      • 2000 瓦
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

      防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

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      飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

      高达 90 克的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶

      高达 90 克的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶

      熨斗的 90 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。

      除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

      除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

      操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

      2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

      2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

      2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

      高达 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越

      高达 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越

      高达 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越。

      垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

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      这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

      药片可以分解水垢，因此您可以轻松冲洗干净

      随着时间的推移，水垢会在熨斗内积聚。此药片会将水垢分解成小块，因此清洁熨斗非常简单。此清洁操作需要每个月进行一次。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        持续蒸汽输出
        30  克/分钟
        蒸汽束喷射
        90  克
        垂直蒸汽熨烫
        可调蒸汽量设置
        喷雾功能
        功率
        2000  瓦

      • 熨烫舒适

        电线长度
        1.8  米

      • 易于使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏功能
        电源线长度
        2  米
        灵活线缆（旋转式）
        360 度灵活线缆

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        双重活性除垢

      • 技术规格

        电熨斗的重量
        1.2  千克
        产品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5  厘米
        电压
        220 - 240  伏

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