性能卓越，经久耐用
若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
性能卓越，经久耐用
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性能卓越，经久耐用
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2100 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出。
最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦最高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
随着时间的推移，水垢会在熨斗内积聚。此除水垢片会将水垢分解成小块，因此清洁熨斗非常简单。此清洁操作需要每个月进行一次。
快速强效除皱
除水垢系统
轻松除皱