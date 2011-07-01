PowerLife
蒸汽电熨斗 GC2930/02
PowerLife 蒸汽电熨斗 GC2930/02
性能卓越，经久耐用
熨斗采用 SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 35 克/分钟蒸汽输出；110 克蒸汽束喷射
- SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 防水垢
- 2200 瓦
高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出
高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。
110 克蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶
熨斗的 110 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦最高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
技术规格
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重量和尺寸
- 产品重量
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1.2
千克
- 产品尺寸
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29.5 x 11.6 x 19.5
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易于使用
- 水箱容量
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300
毫升
- 防滴漏功能
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是
- 灵活线缆（旋转式）
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360 度灵活线缆
- 额外稳定性
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橡胶缓冲装置
- 电源线长度
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2 米
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快速有力地去除褶皱
- 底板
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SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 垂直蒸汽熨烫
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是
- 喷水功能
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是
- 可调蒸汽量设置
-
是
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技术规格
- 电压
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220-240伏
- 功率（全球）
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2200
瓦
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计算管理
- 适合使用自来水
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Y
- 除水垢溶液
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双重活性除垢
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舒适熨烫
- 电线长度
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1.8
米
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折痕去除
- 持续蒸汽
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最高可达 35 克/分钟
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