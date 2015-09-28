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    PowerLife Plus 蒸汽电熨斗

    GC2984/28

    性能之作，经久耐用

    飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。

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    PowerLife Plus 蒸汽电熨斗

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    性能之作，经久耐用

    • SteamGlide 蒸汽顺滑底板
    • SteamGlide 出色蒸汽顺滑底板
    • 防水垢
    • 2000 瓦
    2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

    2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

    2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

    高达 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果佳

    高达 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果佳

    高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

    蒸汽束喷射可达 140 克

    蒸汽束喷射可达 140 克

    蒸汽束喷射可达 140 克，可快速去除顽固皱褶。

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

    坚实耐用的搁架，增强稳定性

    该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      除垢滑块

    • 易于使用

      注水和倒水
      大注水孔
      水箱容量
      300  ml
      防滴漏功能
      电源线长度
      2  m

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      40  g/min
      底板
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      功率
      2000  W
      垂直蒸汽熨烫
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      140  g

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