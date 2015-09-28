PowerLife Plus 蒸汽电熨斗
性能之作，经久耐用
飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
性能之作，经久耐用
- SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- SteamGlide 出色蒸汽顺滑底板
- 防水垢
- 2000 瓦
2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射
2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射
高达 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果佳
高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
蒸汽束喷射可达 140 克
蒸汽束喷射可达 140 克，可快速去除顽固皱褶。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
坚实耐用的搁架，增强稳定性
该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。
技术规格
-
除水垢系统
- 除水垢溶液
-
除垢滑块
-
易于使用
- 注水和倒水
-
大注水孔
- 水箱容量
-
300
ml
- 防滴漏功能
-
是
- 电源线长度
-
2
m
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
40
g/min
- 底板
-
SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 功率
-
2000
W
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 喷水功能
-
是
- 蒸汽束喷射
-
140
g
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