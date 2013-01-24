性能之作，经久耐用
飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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性能之作，经久耐用
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2400 瓦可实现快速加热，带来强大的性能
高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
熨斗可提供 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。
该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。
快速强效除皱
除水垢系统