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PowerLife

蒸汽电熨斗

GC2997/48
  • 性能之作，经久耐用 性能之作，经久耐用 性能之作，经久耐用
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    PowerLife 蒸汽电熨斗

    GC2997/48

    性能之作，经久耐用

    日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不会让您失望的熨斗。凭借防刮擦 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量和集成的自动除垢功能，这款高品质熨斗为您提供经久耐用的性能。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    PowerLife 蒸汽电熨斗

    性能之作，经久耐用

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    官方建议零售价: ￥399.00

    PowerLife 蒸汽电熨斗

    性能之作，经久耐用

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      性能之作，经久耐用

      采用 SteamGlide 蒸汽顺滑底板*，使用寿命延长 4 倍

      • 2000 瓦
      • 40 克/分钟持续蒸汽
      • 160 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide 出色蒸汽顺滑底板
      2000 瓦，快速加热

      2000 瓦，快速加热

      提供快速预热和强大的性能。

      高达 160 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      高达 160 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

      高达 40 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

      高达 40 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

      强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。

      垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物

      垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物

      垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。

      防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

      防刮擦蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

      我们特殊的蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。

      内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

      内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

      此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

      经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性

      经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性

      我们所有蒸汽电熨斗的电源线均经过严格测试，可保证安全性和耐用性。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      如果让熨斗保持不动，则熨斗会自动关闭。将其竖放时，它会在 8 分钟后自动关闭。无运动平放 30 秒后，它也会关闭。

      防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

      防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

      我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。

      舒适、带纹路的手柄，易于抓握

      舒适、带纹路的手柄，易于抓握

      带纹路的手柄符合人体工程学，可确保您舒适抓握，因此，您可以将电熨斗握持在手中，而不会滑动。

      技术规格

      • 快速除皱

        喷水
        持续蒸汽
        40  克/分钟
        功率
        2000  瓦
        蒸汽束喷射
        160  克

      • 易于使用

        水箱容量
        320  毫升
        防滴漏功能
        稳固搁架
        安全自动关熄
        适合自来水
        加大注水孔
        底板名称
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        内置除垢滑片

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        33.2x16.7x13.7  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        31.2x14.7x12.7  厘米
        电熨斗的重量
        1.255  千克

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        用户手册
        100%可回收纸

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