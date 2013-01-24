性能之作，经久耐用
日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不会让您失望的熨斗。凭借防刮擦 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量和集成的自动除垢功能，这款高品质熨斗为您提供经久耐用的性能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
性能之作，经久耐用
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性能之作，经久耐用
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提供快速预热和强大的性能。
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。
垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。
我们特殊的蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮擦且易于清洁。
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
我们所有蒸汽电熨斗的电源线均经过严格测试，可保证安全性和耐用性。
如果让熨斗保持不动，则熨斗会自动关闭。将其竖放时，它会在 8 分钟后自动关闭。无运动平放 30 秒后，它也会关闭。
我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。
带纹路的手柄符合人体工程学，可确保您舒适抓握，因此，您可以将电熨斗握持在手中，而不会滑动。
快速除皱
易于使用
水垢处理
尺寸和重量
保修
绿色效能