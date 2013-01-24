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手持便携式蒸汽熨烫机 – 熨烫刷

GC300/28
  • 设计精巧，容易去除褶皱 设计精巧，容易去除褶皱 设计精巧，容易去除褶皱
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    手持便携式蒸汽熨烫机 – 熨烫刷

    GC300/28

    设计精巧，容易去除褶皱

    这种手持式蒸汽挂烫机十分适合精细面料、难以熨烫的部位，可使任何衣物或座套焕然一新 - 保证不会烫坏衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥259.00

    手持便携式蒸汽熨烫机 – 熨烫刷

    设计精巧，容易去除褶皱

    这种手持式蒸汽挂烫机十分适合精细面料、难以熨烫的部位，可使任何衣物或座套焕然一新 - 保证不会烫坏衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！ 查看所有优势

    设计精巧，容易去除褶皱

    这种手持式蒸汽挂烫机十分适合精细面料、难以熨烫的部位，可使任何衣物或座套焕然一新 - 保证不会烫坏衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥259.00

    手持便携式蒸汽熨烫机 – 熨烫刷

    设计精巧，容易去除褶皱

    这种手持式蒸汽挂烫机十分适合精细面料、难以熨烫的部位，可使任何衣物或座套焕然一新 - 保证不会烫坏衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！ 查看所有优势

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      设计精巧，容易去除褶皱

      熨斗的理想搭档，无需使用烫衣板

      • 1000 瓦，高达 20 克/分钟
      • 垂直蒸汽熨烫
      • 60 毫升不可拆卸水箱
      自动持续蒸汽，轻易去除褶皱

      自动持续蒸汽，轻易去除褶皱

      电动泵自动提供持续蒸汽，轻松快速地去除褶皱。

      清洁刷附件适用于厚重面料

      清洁刷附件适用于厚重面料

      清洁刷附件未围住纺织用纤维，可使蒸汽更好地渗透。它特别适用于较厚衣物（例如：夹克和外套）。它还有助于除尘和毛球。

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

      您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

      无需使用熨衣板

      无需使用熨衣板

      在悬挂衣物上使用挂烫机，无需使用熨衣板，因此，可轻易去除褶皱。

      小巧的设计，方便使用、存放和旅行携带

      小巧的设计，方便使用、存放和旅行携带

      这种手持式蒸汽挂烫机符合人体工程学，设计轻盈小巧，使用舒适。开关一按，褶皱全无。

      持续蒸汽可去除异味，杀灭 99.9%* 的细菌

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      热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。

      2 米电源线，熨烫范围更大

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      技术规格

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        最多 20  克/分钟
        功率
        1000  瓦
        加热时间
        <1  分钟
        电压
        220  伏

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        不可拆卸水箱
        Y
        水箱容量
        60  毫升
        电源线长度
        2  米
        加热时间
        指示灯
        在使用过程中随时重新注水
        Y

      • 包含附件

        毛刷
        Y
        注水杯
        Y

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        38 x 12.8 x 15  厘米

      • 保修

        2 年全球保修
        Y

      • 绿色效能

        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        100%可回收纸

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