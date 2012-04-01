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    Steam&Go 手持式蒸汽熨烫刷

    GC310/05

    手指轻触即可快速去除褶皱

    感受飞利浦 Steam&Go 手持式蒸汽挂烫机带来的方便。只需按下开关，持续蒸汽即可快速去除褶皱。熨烫从未如此简单。

    查看所有优势

    Steam&Go 手持式蒸汽熨烫刷

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    手指轻触即可快速去除褶皱

    强劲的蒸汽挂烫机

    • 840 瓦
    • 随选蒸汽
    • 毛刷
    电动泵提供自动的持续蒸汽

    电动泵提供自动的持续蒸汽

    电动泵提供持续蒸汽，轻松快速地去除褶皱。

    快速加热

    快速加热

    蒸汽熨烫刷在数秒钟内即可使用。

    清洁刷附件，带给您柔滑表面

    清洁刷附件，带给您柔滑表面

    将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得更佳的蒸汽渗入效果及更柔滑的表面。

    人体工程学设计，便于手持操作

    人体工程学设计，便于手持操作

    得益于其符合人体工程学的小巧设计，该手持式蒸汽挂烫机小巧轻便、使用舒适。只需轻触按钮，持续蒸汽即可快速去除褶皱。

    无需使用熨衣板

    无需使用熨衣板

    使用蒸汽熨烫刷即无需使用熨衣板，这使熨烫过程变得更加省心。

    分离式蓄水管便于注水

    分离式蓄水管便于注水

    分离式蓄水管便于注水。

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种衣物。它也适合熨烫丝绸等精细面料。

    技术规格

    • 计算管理

      适合使用自来水

    • 附件

      毛刷

    • 技术规格

      电压
      220  V
      包装尺寸
      38 x 12 x 15  cm
      产品尺寸
      34.7 x 12.9 x 12.2  cm
      产品重量
      0.660  kg
      产品重量（含包装）
      0.890  kg

    • 易于使用

      加热时间
      少于 1  minute(s)
      安全适用所有面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      60  ml
      电源线长度
      2 - 2.5  m

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      多达 20  g/min
      功率
      840  W
      蒸汽输出

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