Steam&Go 手持式蒸汽熨烫刷
手指轻触即可快速去除褶皱
感受飞利浦 Steam&Go 手持式蒸汽挂烫机带来的方便。只需按下开关，持续蒸汽即可快速去除褶皱。熨烫从未如此简单。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
电动泵提供自动的持续蒸汽
电动泵提供持续蒸汽，轻松快速地去除褶皱。
清洁刷附件，带给您柔滑表面
将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得更佳的蒸汽渗入效果及更柔滑的表面。
人体工程学设计，便于手持操作
得益于其符合人体工程学的小巧设计，该手持式蒸汽挂烫机小巧轻便、使用舒适。只需轻触按钮，持续蒸汽即可快速去除褶皱。
无需使用熨衣板
使用蒸汽熨烫刷即无需使用熨衣板，这使熨烫过程变得更加省心。
适用于熨烫丝绸等精细面料
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种衣物。它也适合熨烫丝绸等精细面料。
技术规格
-
计算管理
- 适合使用自来水
-
是
-
附件
- 毛刷
-
是
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 包装尺寸
-
38 x 12 x 15
cm
- 产品尺寸
-
34.7 x 12.9 x 12.2
cm
- 产品重量
-
0.660
kg
- 产品重量（含包装）
-
0.890
kg
-
易于使用
- 加热时间
-
少于 1
minute(s)
- 安全适用所有面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
60
ml
- 电源线长度
-
2 - 2.5
m
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
多达 20
g/min
- 功率
-
840
W
- 蒸汽输出
-
是
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