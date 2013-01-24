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出众效果，轻松实现
这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、超长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板还使熨烫更加简单顺畅！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
飞利浦电熨斗的超清晰指示使水位清晰可见，随时了解水量情况。
减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫更多衣物。
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
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