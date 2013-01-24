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CompactTouch

紧凑型蒸汽挂烫机

GC430/05
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    CompactTouch 紧凑型蒸汽挂烫机

    GC430/05
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    使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新

    外形小巧，但功能强大。全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的蒸汽性能和小巧设计于一体，您可以毫不费力地整理衣服，让衣物变得平整有型。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00
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      使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新

      精心设计，存放方便

      • 1200-1400 瓦（220 - 240 伏）
      • 3 档蒸汽量
      • 一体式收纳，易于存放
      • 门钩、防烫手套
      强劲持久的蒸汽

      强劲持久的蒸汽

      喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

      3 档蒸汽量

      3 档蒸汽量

      为不同类型的衣物设置合适蒸汽输出级别，以获得理想效果。

      一体式收纳，小巧易存放

      一体式收纳，小巧易存放

      小巧的带盖集成设计，可提供存放所有部件的空间，包括将电源线和蒸汽管放在底座内，可防尘并有助于使家中保持整洁。

      可轻松使用的挂架

      可轻松使用的挂架

      方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。

      大容量水箱，适合长时间使用

      大容量水箱，适合长时间使用

      600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。

      自动清洁功能，可延长使用寿命

      自动清洁功能，可延长使用寿命

      自动清洁功能可冲洗蒸汽挂烫机，去除水垢颗粒和残留物。这可以延长蒸汽挂烫机的使用寿命。

      蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌*

      蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌，有助于减少清洗或干洗次数*。

      去除烟草、食物和身体的气味

      强劲的蒸汽可去除香烟、食品和身体异味。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        蒸汽输出控制
        3 种设定
        功率
        1200-1400  瓦
        蒸汽量随需技术

      • 易于使用

        水箱容量
        600  毫升
        随时重注
        安全自动关熄
        电源线存储装置
        电源线长度
        1.8  米
        软管长度
        1.6  米
        安全适用所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        加热时间
        <1  分钟

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        • 防水垢解决方案
        • 自动清洁

      • 附件

        防烫手套为您提供卓越保护
        集成式上盖
        可轻松使用的挂架

      • 技术规格

        产品尺寸
        38.2 x 19.8 x 11.1  厘米
        包装尺寸
        41.5 x 23.5 x 15.0  厘米
        电压
        220-240  伏
        产品重量
        1.59  千克
        产品重量（含包装）
        2.14  千克

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            • * 由外部机构进行检测，汽蒸时间为 8 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。