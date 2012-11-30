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    CompactTouch 紧凑型蒸汽挂烫机

    GC430/05

    使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新

    外形小巧，但功能强大。全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的蒸汽性能和小巧设计于一体，您可以毫不费力地整理衣服，让衣物变得平整有型。

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    CompactTouch 紧凑型蒸汽挂烫机

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    使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新

    精心设计，存放方便

    • 1200-1400 瓦（220 - 240 伏）
    • 3 档蒸汽量
    • 一体式收纳，易于存放
    • 门钩、防烫手套
    强劲持久的蒸汽

    强劲持久的蒸汽

    喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

    3 档蒸汽量

    3 档蒸汽量

    为不同类型的衣物设置理想蒸汽输出级别，以获得理想效果。

    一体式收纳，小巧易存放

    一体式收纳，小巧易存放

    小巧的带盖集成设计，可提供存放所有部件的空间，包括将电源线和蒸汽管放在底座内，可防尘并有助于使家中保持整洁。

    可轻松使用的挂架

    可轻松使用的挂架

    方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。

    大容量水箱，适合长时间使用

    大容量水箱，适合长时间使用

    600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。

    自动清洁功能，可延长使用寿命

    自动清洁功能，可延长使用寿命

    自动清洁功能可冲洗蒸汽挂烫机，去除水垢颗粒和残留物。这可以延长蒸汽挂烫机的使用寿命。

    蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌*

    蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌，有助于减少清洗或干洗次数*。

    去除烟草、食物和身体的气味

    强劲的蒸汽可去除香烟、食品和身体异味。

    技术规格

    • 计算管理

      除水垢溶液
      • 防水垢解决方案
      • 自动清洁
      适合使用自来水

    • 附件

      防烫手套为您提供更多保护
      可轻松使用的挂架
      集成式上盖

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      包装尺寸
      41.5 x 23.5 x 15.0  cm
      产品尺寸
      38.2 x 19.8 x 11.1  cm
      产品重量
      1.59  kg
      产品重量（含包装）
      2.14  kg

    • 易于使用

      安全适用所有面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      随时重注
      加热时间
      <1  minute(s)
      水箱容量
      600  ml
      安全自动关熄
      电线储藏格
      电源线长度
      1.8  m
      软管长度
      1.6  m

    • 快速强效除皱

      功率
      1200-1400  W
      蒸汽输出控制
      3 种设定
      蒸汽量随需技术

    Badge-D2C

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    奖项

    • * 由外部机构进行检测，汽蒸时间为 8 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。

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