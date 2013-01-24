使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新
外形小巧，但功能强大。全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的蒸汽性能和小巧设计于一体，您可以毫不费力地整理衣服，让衣物变得平整有型。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新
外形小巧，但功能强大。全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的蒸汽性能和小巧设计于一体，您可以毫不费力地整理衣服，让衣物变得平整有型。 查看所有优势
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
为不同类型的衣物设置合适蒸汽输出级别，以获得理想效果。
小巧的带盖集成设计，可提供存放所有部件的空间，包括将电源线和蒸汽管放在底座内，可防尘并有助于使家中保持整洁。
方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。
600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。
自动清洁功能可冲洗蒸汽挂烫机，去除水垢颗粒和残留物。这可以延长蒸汽挂烫机的使用寿命。
蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌，有助于减少清洗或干洗次数*。
强劲的蒸汽可去除香烟、食品和身体异味。
快速强效除皱
易于使用
除水垢系统
附件
技术规格