CompactTouch 紧凑型蒸汽挂烫机
使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新
外形小巧，但功能强大。全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的蒸汽性能和小巧设计于一体，您可以毫不费力地整理衣服，让衣物变得平整有型。 查看所有优势
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使用蒸汽，让您的精致衣物涣然一新
精心设计，存放方便
- 1200-1400 瓦（220 - 240 伏）
- 3 档蒸汽量
- 一体式收纳，易于存放
- 门钩、防烫手套
强劲持久的蒸汽
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
3 档蒸汽量
为不同类型的衣物设置理想蒸汽输出级别，以获得理想效果。
一体式收纳，小巧易存放
小巧的带盖集成设计，可提供存放所有部件的空间，包括将电源线和蒸汽管放在底座内，可防尘并有助于使家中保持整洁。
可轻松使用的挂架
方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。
大容量水箱，适合长时间使用
600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。
自动清洁功能，可延长使用寿命
自动清洁功能可冲洗蒸汽挂烫机，去除水垢颗粒和残留物。这可以延长蒸汽挂烫机的使用寿命。
蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌*
蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌，有助于减少清洗或干洗次数*。
去除烟草、食物和身体的气味
强劲的蒸汽可去除香烟、食品和身体异味。
技术规格
-
计算管理
- 除水垢溶液
-
- 适合使用自来水
-
是
-
附件
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
- 可轻松使用的挂架
-
是
- 集成式上盖
-
是
-
技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 包装尺寸
-
41.5 x 23.5 x 15.0
cm
- 产品尺寸
-
38.2 x 19.8 x 11.1
cm
- 产品重量
-
1.59
kg
- 产品重量（含包装）
-
2.14
kg
-
易于使用
- 安全适用所有面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 随时重注
-
是
- 加热时间
-
<1
minute(s)
- 水箱容量
-
600
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 电线储藏格
-
是
- 电源线长度
-
1.8
m
- 软管长度
-
1.6
m
-
快速强效除皱
- 功率
-
1200-1400
W
- 蒸汽输出控制
-
3 种设定
- 蒸汽量随需技术
-
是
- * 由外部机构进行检测，汽蒸时间为 8 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
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