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  • 精准高效 精准高效 精准高效

    蒸汽电熨斗

    GC4330/02

    精准高效

    配备底板前端尖型蒸汽束设计的熨斗可让蒸汽深入衣物的每一个角落。具有持久强力蒸汽喷射（40 克）、强力蒸汽束喷射（100 克）、加长型汽孔以及特设安全功能。

    蒸汽电熨斗

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    高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出

    飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

    极大的 350 毫升容量水箱，免却重复注水的麻烦

    极大的 350 毫升容量水箱，免却重复注水的麻烦

    极大的 350 毫升容量水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。

    3 米加长电源线，操作更灵便

    3 米加长电源线，操作更灵便

    飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！

    前端尖型设计，助您轻松熨烫难及区域

    独特的尖型蒸汽底板，前端集成特殊蒸汽孔，可深入衣物边角等难熨区域，实现更佳的熨烫效果。

    自动防垢系统

    自动防垢系统。

    软质握把，长时间熨烫也倍感舒适

    这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      2400
      频率
      50-60
      电压
      220 - 240

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.70
      产品尺寸
      303 x 120 x 152

    • 易于使用

      快速加热

    • 顺畅滑动

      底板
      Careeza 顺滑贴衣底板

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      3  m
      倍感舒适
      • 360 度灵活线缆
      • 软质握把
      防水垢管理
      双效活性除垢装置
      防溢漏
      防滴漏功能
      使用安全
      • 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
      • 高于摔破测试能力国际标准
      适合使用自来水
      水箱容量
      350  ml

    • 轻松去皱

      垂直蒸汽
      持续蒸汽
      最高可达 40 克/分钟
      喷水功能
      轻松到达难熨区域
      前端尖型面板
      蒸汽束喷射
      最高可达 100 克/分钟

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