精准高效
配备底板前端尖型面板设计，可让蒸汽深入衣物的每一个角落。具有持久强力蒸汽喷射（40 克）、超强力蒸汽束喷射（100 克）、加长型汽孔以及特设安全功能。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精准高效
配备底板前端尖型面板设计，可让蒸汽深入衣物的每一个角落。具有持久强力蒸汽喷射（40 克）、超强力蒸汽束喷射（100 克）、加长型汽孔以及特设安全功能。
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配备底板前端尖型面板设计，可让蒸汽深入衣物的每一个角落。具有持久强力蒸汽喷射（40 克）、超强力蒸汽束喷射（100 克）、加长型汽孔以及特设安全功能。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精准高效
配备底板前端尖型面板设计，可让蒸汽深入衣物的每一个角落。具有持久强力蒸汽喷射（40 克）、超强力蒸汽束喷射（100 克）、加长型汽孔以及特设安全功能。
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
极大的 350 毫升容量水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。
飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
独特的底板前端尖型面板设计将底板前端的突缘与特殊的蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的每一个边角，使熨烫效果尽善尽美。
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
技术规格
重量和尺寸