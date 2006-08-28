GC4330/02
精准高效
配备底板前端尖型蒸汽束设计的熨斗可让蒸汽深入衣物的每一个角落。具有持久强力蒸汽喷射（40 克）、强力蒸汽束喷射（100 克）、加长型汽孔以及特设安全功能。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
极大的 350 毫升容量水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。
飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
独特的尖型蒸汽底板，前端集成特殊蒸汽孔，可深入衣物边角等难熨区域，实现更佳的熨烫效果。
自动防垢系统。
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
技术规格
重量和尺寸
易于使用
顺畅滑动
熨烫加倍舒适
轻松去皱
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