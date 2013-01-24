包装盒中的其他物品
- 电源线夹可轻松存储电源线
- 隔热防烫垫
轻松去除棉、麻面料上的褶皱
采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松去除棉、麻面料上的褶皱
采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势
轻松去除棉、麻面料上的褶皱
采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松去除棉、麻面料上的褶皱
采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
熨斗可提供 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
附件
熨烫舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
技术规格