主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

蒸汽电熨斗

GC4630
  • 轻松去除棉、麻面料上的褶皱 轻松去除棉、麻面料上的褶皱 轻松去除棉、麻面料上的褶皱
    -{discount-value}

    蒸汽电熨斗

    GC4630

    轻松去除棉、麻面料上的褶皱

    采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥930.00
    查找相似产品

    蒸汽电熨斗

    轻松去除棉、麻面料上的褶皱

    采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势

    轻松去除棉、麻面料上的褶皱

    采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥930.00
    查找相似产品

    蒸汽电熨斗

    轻松去除棉、麻面料上的褶皱

    采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势

    相似产品

    See all steam-iron

      轻松去除棉、麻面料上的褶皱

      通过深层离子蒸汽技术的高效熨烫

      • 深层离子蒸汽技术
      体积缩小50%的蒸汽颗粒，可深层地作用于顽固的褶皱

      体积缩小50%的蒸汽颗粒，可深层地作用于顽固的褶皱

      离子化过程创造出细小的蒸汽颗粒，进一步渗透到织物深层。即使顽固的皱褶也能轻松去除。

      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

      Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位

      Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位

      这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果卓越。

      高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出量

      高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出量

      飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。

      150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

      150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

      熨斗可提供 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。

      软质握把，长时间熨烫也倍感舒适

      这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。

      技术规格

      • 附件

        随附在包装内
        电源线夹用于轻松存储电源线

      • 熨烫舒适

        倍感舒适
        • 360 度灵活线缆
        • 软质握把
        防水垢管理
        双效活性除垢装置
        电线长度
        3  米
        防溢漏
        防滴漏系统
        使用安全
        • 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
        • 高于摔破测试能力国际标准
        适合使用自来水
        Y
        水箱容量
        335  毫升

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        高达 40 克/分钟
        深层离子蒸汽技术
        深层离子蒸汽技术
        轻松到达难熨区域
        前端尖型面板
        喷雾功能
        Y
        蒸汽束喷射
        高达 150 克/分钟
        垂直蒸汽
        Y

      • 易于使用

        控制
        • 温度就绪指示灯
        • 可调蒸汽量设置
        快速加热
        Y

      • 顺畅滑动

        底板
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板

      • 技术规格

        频率
        50-60
        功率
        2400
        电压
        220 - 240

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线夹可轻松存储电源线
      • 隔热防烫垫

      查找额外附件？ 显示部件和附件

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品