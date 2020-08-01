Easy Touch 立式熨烫机
轻松除皱每一天
我们全新的 EasyTouch 蒸汽熨烫机外形小巧，但功能强大。这种优质蒸汽解决方案十分适用于日常快速除皱。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松除皱每一天
使用飞利浦小巧的蒸汽挂烫机
- 1800 瓦，35 克/分钟
- 蒸汽面板加大 40%*
- 80% 加大注水孔*
- 2 档蒸汽量选择
20% 更强劲 * 35 克/分钟持久蒸汽
与原有型号相比，EasyTouch 挂烫机蒸汽加强 20% ，喷嘴喷出 35 克/分钟持久蒸汽，从而实现瞬间除皱
2 档蒸汽量设定，适合不同类型的面料
设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。
蒸汽面板加大 40%*，一次熨烫更大面积
与原有型号相比，这款挂烫机蒸汽面板加大 40%*。这使您可以一次覆盖更大的衣物面积，从而更高效地进行蒸汽熨烫。
1.4 升水箱，采用 80% 加大注水孔*
1.4 升大的分离式水箱采用 80% 加大注水孔*，与原有型号相比，更易于注水和清洁，使水箱更卫生。
可伸缩支撑杆，适用于多种高度设置
集成式可伸缩支撑杆，用于悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。
易冲洗除垢功能可高效使用很多年
定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。
整合式衣架
整合式衣架，使用挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物
安全适用于各种衣物
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。
蒸汽可杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*
热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。
使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。
技术规格
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
1400
ml
- 分离式水箱
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 电源线长度
-
1.3
m
-
包含附件
- 可伸缩支撑杆
-
是
- 衣架
-
是
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
1800
W
- 持续蒸汽
-
35
g/min
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220-240
V
- 直接使用
-
2
minute(s)
- 可调蒸汽量
-
2
-
绿色效能
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
0.33
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
34.5 x 40 x 40 厘米
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
27.7 x 31.5 x 30.9 厘米
cm
- 包装总重量
-
4.6
kg
- 熨斗 + 基座重量
-
3.4
kg
- 最大支撑杆长度
-
155
cm
- * 由第三方机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231（除菌技术标准 2002-2.1.5）
- 与 GC509 相比
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