蒸汽挂烫机
每天都能穿着没有皱褶的衣服
全新飞利浦蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。只需将衣物挂在集成衣架杆上，来回移动蒸汽喷头，便可亲眼见证快速的蒸汽除皱效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
强劲持久的蒸汽
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
加大号蒸汽面板，效果更迅速
专用人体工程学蒸汽喷头配有加大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。
可伸缩支撑杆
集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。
可分离式大水箱
可分离式透明大水箱，适合 30 分钟蒸汽熨烫。加大注水孔，方便注水。
适用于熨烫丝绸等精细面料
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也十分适合熨烫丝绸等精细面料。
技术规格
-
除水垢系统
- 适合使用自来水
-
是
-
附件
- 可伸缩支撑杆
-
是
-
技术规格
- 电压
-
220
V
-
设计
- 颜色
-
紫色
-
易于使用
- 注水和倒水
-
分离式水箱
- 安全适用所有面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 随时重注
-
是
- 加热时间
-
<1
minute(s)
- 水箱容量
-
1200
ml
- 电源线长度
-
1.4
m
- 软管长度
-
1.3
m
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续发展
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
30
g/min
- 功率
-
1500
W
- 加大号蒸汽面板
-
是
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