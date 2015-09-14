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    蒸汽挂烫机

    GC501/48

    每天都能穿着没有皱褶的衣服

    全新飞利浦蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。只需将衣物挂在集成衣架杆上，来回移动蒸汽喷头，便可亲眼见证快速的蒸汽除皱效果。

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    蒸汽挂烫机

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    每天都能穿着没有皱褶的衣服

    强劲而持续的蒸汽

    • 1500W
    • 可伸缩支撑杆
    强劲持久的蒸汽

    强劲持久的蒸汽

    喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

    加大号蒸汽面板，效果更迅速

    加大号蒸汽面板，效果更迅速

    专用人体工程学蒸汽喷头配有加大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

    可伸缩支撑杆

    可伸缩支撑杆

    集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

    可分离式大水箱

    可分离式大水箱

    可分离式透明大水箱，适合 30 分钟蒸汽熨烫。加大注水孔，方便注水。

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也十分适合熨烫丝绸等精细面料。

    技术规格

    • 除水垢系统

      适合使用自来水

    • 附件

      可伸缩支撑杆

    • 技术规格

      电压
      220  V

    • 设计

      颜色
      树莓红

    • 易于使用

      注水和倒水
      分离式水箱
      安全适用所有面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      随时重注
      加热时间
      <1  minute(s)
      水箱容量
      1200  ml
      电源线长度
      1.4  m
      软管长度
      1.3  m

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续发展

      用户手册
      100% 再生纸

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      30  g/min
      功率
      1500  W
      加大号蒸汽面板

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