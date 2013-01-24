从上到下，轻松除皱
得益于采用加倍强劲蒸汽和创新的风能动力吸烫技术，我们的全新 ComfortTouch 先进蒸汽挂烫机一次即可实现卓越的熨烫效果。轻柔的吸力轻轻将面料拉伸平整，安全、轻松地除皱。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
从上到下，轻松除皱
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从上到下，轻松除皱
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喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
智慧气流技术采用蒸汽流加热蒸汽面板的优化方式，确保获得出色熨烫效果。可将蒸汽面板控制在适用于所有可熨面料的安全温度，同时有效避免水渍困扰。
将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得卓越的蒸汽渗入效果及柔滑的表面。
为不同的面料设置合适的蒸汽档位，以获得卓越效果。对于较厚的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用强劲的蒸汽档位。
我们特别设计的悬挂和锁定功能可将您的衣架固定到位，使蒸汽熨烫便利。它可防止衣架摇摆或掉落。
使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。
定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。
蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。
空气抽吸技术，让你快速获得满意的熨烫效果。该项创新风能动力吸烫技术采用可调节吸力设置，轻柔拉展衣物，同时衣物贴近喷头，使蒸汽深层穿透面料，双重结合有助于单手操作时获得出色的熨烫效果。
技术
快速除皱
易于使用
水垢处理
包含附件
尺寸和重量
保修
设计