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ComfortTouch Advanced

蒸汽挂烫机

GC576/68
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    ComfortTouch Advanced 蒸汽挂烫机

    GC576/68

    从上到下，轻松除皱

    得益于采用加倍强劲蒸汽和创新的风能动力吸烫技术，我们的全新 ComfortTouch 先进蒸汽挂烫机一次即可实现卓越的熨烫效果。轻柔的吸力轻轻将面料拉伸平整，安全、轻松地除皱。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,399.00

    ComfortTouch Advanced 蒸汽挂烫机

    从上到下，轻松除皱

    得益于采用加倍强劲蒸汽和创新的风能动力吸烫技术，我们的全新 ComfortTouch 先进蒸汽挂烫机一次即可实现卓越的熨烫效果。轻柔的吸力轻轻将面料拉伸平整，安全、轻松地除皱。 查看所有优势

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    ComfortTouch Advanced 蒸汽挂烫机

    从上到下，轻松除皱

    得益于采用加倍强劲蒸汽和创新的风能动力吸烫技术，我们的全新 ComfortTouch 先进蒸汽挂烫机一次即可实现卓越的熨烫效果。轻柔的吸力轻轻将面料拉伸平整，安全、轻松地除皱。 查看所有优势

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      创新的风能动力吸烫技术

      • 风能动力吸烫科技
      • 智慧气流加热喷头
      • 2200 瓦
      • 5 档蒸汽设定
      强劲持久的蒸汽

      强劲持久的蒸汽

      喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

      智慧气流蒸汽面板，获得出色熨烫效果

      智慧气流蒸汽面板，获得出色熨烫效果

      智慧气流技术采用蒸汽流加热蒸汽面板的优化方式，确保获得出色熨烫效果。可将蒸汽面板控制在适用于所有可熨面料的安全温度，同时有效避免水渍困扰。

      织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

      织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

      将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得卓越的蒸汽渗入效果及柔滑的表面。

      5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料

      5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料

      为不同的面料设置合适的蒸汽档位，以获得卓越效果。对于较厚的面料使用低蒸汽档位，对于较厚的面料和外套使用强劲的蒸汽档位。

      悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位

      悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位

      我们特别设计的悬挂和锁定功能可将您的衣架固定到位，使蒸汽熨烫便利。它可防止衣架摇摆或掉落。

      使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

      使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

      使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

      您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

      可自动切换至待机模式，以安全放心使用

      可自动切换至待机模式，以安全放心使用

      水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。

      易冲洗除垢功能可高效使用很多年

      易冲洗除垢功能可高效使用很多年

      定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

      不含 PVC 的硅胶蒸汽管

      不含 PVC 的硅胶蒸汽管

      蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

      风能动力吸烫技术，让你轻松获得理想熨烫效果

      空气抽吸技术，让你快速获得满意的熨烫效果。该项创新风能动力吸烫技术采用可调节吸力设置，轻柔拉展衣物，同时衣物贴近喷头，使蒸汽深层穿透面料，双重结合有助于单手操作时获得出色的熨烫效果。

      技术规格

      • 技术

        风能动力吸烫技术
        Y

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        最多 42  克/分钟
        功率
        最大 2200  瓦
        加热时间
        <1  分钟
        可调蒸汽量
        5  档
        电压
        220  伏

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        底板名称
        智慧气流加热喷头
        水箱容量
        1800  毫升
        分离式水箱
        Y
        悬挂和锁定功能
        Y
        软管长度
        1.3  米
        电源线长度
        1.6  米
        硅胶蒸汽管
        Y
        自动关熄功能
        Y

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        方便冲洗

      • 包含附件

        毛刷
        Y
        防烫手套为您提供更多保护
        Y
        衣裤褶线夹
        Y
        可调节双杆衣架
        Y
        带 w 形裤夹的衣架
        Y

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        37x46x64.5  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        33x173x37  厘米

      • 保修

        2 年全球保修
        Y

      • 设计

        颜色
        灰白色 驼色 金色

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        * 官方建议零售价

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