搜索词

  • 完整的多合一解决方案 完整的多合一解决方案 完整的多合一解决方案
  • Play Pause
  • Play Pause

    All-in-One 8000 Series 蒸汽挂烫机

    GC628/88

    完整的多合一解决方案

    得益于强劲的蒸汽和多角度熨衣板，多合一 8000 系列可针对所有衣物提供出色的除皱效果，实现极致便利的熨烫。即使对难熨区域褶皱也能完全除皱。

    查看所有优势

    All-in-One 8000 Series 蒸汽挂烫机

    相似产品

    See all 蒸汽挂烫机

    完整的多合一解决方案

    多角度熨衣板效果出色、使用便利

    • 可调式熨衣板
    • 强劲的持续蒸汽
    • 双重加热技术
    • OptimalTEMP 加热喷头
    双重加热技术，可实现强劲的渗透蒸汽

    双重加热技术，可实现强劲的渗透蒸汽

    双重加热技术可喷出强劲的渗透蒸汽，可以消除褶皱，让衣服达到最好看状态。

    可轻松选择以任何角度来熨烫衣物，十分方便

    多角度熨衣板可以旋转到您需要的任何位置，提供灵活方便的熨烫体验。

    采用 OptimalTEMP 技术，保证不会烫坏*

    OptimalTEMP 技术保证不会烫坏任何可熨烫面料，您可以熨烫多种面料，从牛仔衣物到丝绸，只需进行一次最佳温度设置。

    轻松地让您的衣服焕然一新

    杀灭 99.9% 的细菌** 以及去除异味，可让衣服保持崭新并延长衣服的使用寿命。

    强劲的持续蒸汽，实现最佳熨烫效果

    持续的蒸汽速率可轻松提供蒸汽性能，蒸汽量足够大，可消除褶皱并快速完成所有熨烫工作。

    轻松实现完全除皱

    设备上的蒸汽喷头拥有三效精准尖角设计，可轻松应对衣领、扣子间等难熨区域。

    方便地悬挂您的衣服

    顶部挂钩可方便地将衣物挂在衣架上，如果不需要也可以很容易地折叠起来。

    实现任何角度无滴水熨烫

    板罩设计有 4 层，可防止 在任何角度使用烫衣板时有水滴落，有助于加快熨烫任何衣物的速度。

    旋转式熨烫机支架，使熨烫机触手可及

    可轻松地将蒸汽喷头存放在旋转式支架上，始终确保熨烫机触手可及。

    专为棘手的区域而设计

    锥形烫衣板可轻松触及难熨的位置，有助于熨烫衣物。适用于衣领、袖子、肩部区域和儿童衣服。

    长效持久的蒸汽性能

    蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    水箱变空时，熨烫机可自动切换至待机模式，即使无人看管也高枕无忧。

    灵巧的滚轮，可轻松快速移动

    集成式滚轮可让您轻松快速将设备移动至任何需要的位置。

    技术规格

    • 存储

      一体式滚轮
      方便携带

    • 易于使用

      水箱容量
      2000  ml
      分离式水箱
      在使用过程中随时重新注水
      适合自来水
      电源线长度
      1.8  m
      底板前端的准确尖形设计
      从手柄选择蒸汽量
      硅胶蒸汽管
      特殊的注水口
      使用更卫生
      自动关熄功能
      安全适用于所有可熨面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

    • 包含附件

      可伸缩支撑杆
      防烫手套为您提供更多保护

    • 保修

      2 年全球保修

    • 技术

      智能温控科技
      适合所有可熨烫面料
      防烫坏设计

    • 快速去除褶皱

      功率
      2200  W
      蒸汽束喷射
      90  g
      持续蒸汽
      35  g/min
      垂直蒸汽
      电压
      220  V
      直接使用
      2  minute(s)
      可调蒸汽量
      5 + ECO  levels
      随选蒸汽
      压力（千帕）
      最大 600 千帕泵压

    • 绿色效能

      节能模式
      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      0.69  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      60.7 x 51 x 46  cm
      熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
      41.2 x 78.9 x 5.2  cm
      熨衣板重量
      1.2  kg
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      底座尺寸：33.4 x 45.2 x 34.4  cm
      外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
      42.7 x 80.5 x 6.7  cm
      包装总重量
      11.6  kg
      泡沫层厚度
      烫衣板罩厚度：7.5  mm
      熨烫表面
      56.4  cm
      熨斗 + 基座重量
      6.3  kg
      最大支撑杆长度
      Height : 155  cm

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    • 适用于所有可熨烫衣物
    • “持续蒸汽可去除异味并杀灭 >99.9% 的细菌、尘螨 *” *由第三方机构进行 1 分钟蒸汽熨烫后细菌类型（大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231）测试。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。