All-in-One 8000 Series 蒸汽挂烫机
完整的多合一解决方案
得益于强劲的蒸汽和多角度熨衣板，多合一 8000 系列可针对所有衣物提供出色的除皱效果，实现极致便利的熨烫。即使对难熨区域褶皱也能完全除皱。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
All-in-One 8000 Series 蒸汽挂烫机
完整的多合一解决方案
多角度熨衣板效果出色、使用便利
- 可调式熨衣板
- 强劲的持续蒸汽
- 双重加热技术
- OptimalTEMP 加热喷头
双重加热技术，可实现强劲的渗透蒸汽
双重加热技术可喷出强劲的渗透蒸汽，可以消除褶皱，让衣服达到最好看状态。
可轻松选择以任何角度来熨烫衣物，十分方便
多角度熨衣板可以旋转到您需要的任何位置，提供灵活方便的熨烫体验。
采用 OptimalTEMP 技术，保证不会烫坏*
OptimalTEMP 技术保证不会烫坏任何可熨烫面料，您可以熨烫多种面料，从牛仔衣物到丝绸，只需进行一次最佳温度设置。
轻松地让您的衣服焕然一新
杀灭 99.9% 的细菌** 以及去除异味，可让衣服保持崭新并延长衣服的使用寿命。
强劲的持续蒸汽，实现最佳熨烫效果
持续的蒸汽速率可轻松提供蒸汽性能，蒸汽量足够大，可消除褶皱并快速完成所有熨烫工作。
轻松实现完全除皱
设备上的蒸汽喷头拥有三效精准尖角设计，可轻松应对衣领、扣子间等难熨区域。
方便地悬挂您的衣服
顶部挂钩可方便地将衣物挂在衣架上，如果不需要也可以很容易地折叠起来。
实现任何角度无滴水熨烫
板罩设计有 4 层，可防止 在任何角度使用烫衣板时有水滴落，有助于加快熨烫任何衣物的速度。
旋转式熨烫机支架，使熨烫机触手可及
可轻松地将蒸汽喷头存放在旋转式支架上，始终确保熨烫机触手可及。
专为棘手的区域而设计
锥形烫衣板可轻松触及难熨的位置，有助于熨烫衣物。适用于衣领、袖子、肩部区域和儿童衣服。
长效持久的蒸汽性能
蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
水箱变空时，熨烫机可自动切换至待机模式，即使无人看管也高枕无忧。
灵巧的滚轮，可轻松快速移动
集成式滚轮可让您轻松快速将设备移动至任何需要的位置。
技术规格
-
存储
- 一体式滚轮
-
方便携带
-
易于使用
- 水箱容量
-
2000
ml
- 分离式水箱
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 适合自来水
-
是
- 电源线长度
-
1.8
m
- 底板前端的准确尖形设计
-
是
- 从手柄选择蒸汽量
-
是
- 硅胶蒸汽管
-
是
- 特殊的注水口
-
使用更卫生
- 自动关熄功能
-
是
- 安全适用于所有可熨面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
-
包含附件
- 可伸缩支撑杆
-
是
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
技术
- 智能温控科技
-
是
- 适合所有可熨烫面料
-
是
- 防烫坏设计
-
是
-
快速去除褶皱
- 功率
-
2200
W
- 蒸汽束喷射
-
90
g
- 持续蒸汽
-
35
g/min
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220
V
- 直接使用
-
2
minute(s)
- 可调蒸汽量
-
5 + ECO
levels
- 随选蒸汽
-
是
- 压力（千帕）
-
最大 600 千帕泵压
-
绿色效能
- 节能模式
-
是
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
0.69
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
60.7 x 51 x 46
cm
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
-
41.2 x 78.9 x 5.2
cm
- 熨衣板重量
-
1.2
kg
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
底座尺寸：33.4 x 45.2 x 34.4
cm
- 外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
-
42.7 x 80.5 x 6.7
cm
- 包装总重量
-
11.6
kg
- 泡沫层厚度
-
烫衣板罩厚度：7.5
mm
- 熨烫表面
-
56.4
cm
- 熨斗 + 基座重量
-
6.3
kg
- 最大支撑杆长度
-
Height : 155
cm
- 适用于所有可熨烫衣物
- “持续蒸汽可去除异味并杀灭 >99.9% 的细菌、尘螨 *” *由第三方机构进行 1 分钟蒸汽熨烫后细菌类型（大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231）测试。
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