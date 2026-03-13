电熨斗和挂烫机
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ProTouch 蒸汽压力电熨斗
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GC670/05
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EU Declaration of conformity Philips ProTouch Steam generator iron GC670/05 - English (US)
Important Information Manual Philips ProTouch Garment Steamer
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我的飞利浦蒸汽电熨斗或蒸汽挂烫机可使用哪种类型的水？
如何为飞利浦蒸汽电烫斗除垢？
如何清洁飞利浦蒸汽电烫斗的底板
我的飞利浦蒸汽熨烫机可以安全用于所有衣物吗？
应该在使用后将飞利浦蒸汽挂烫机的水箱倒空吗？
我的飞利浦蒸汽电熨斗不产生蒸汽
我的熨衣板潮湿，而且我看到地板上有水
飞利浦增压式蒸汽电熨斗中的蒸汽束喷射功能无法工作
飞利浦增压式蒸汽电熨斗在垂直蒸汽熨烫时未能有效除皱
我的飞利浦蒸汽电烫斗无法再加热
我的飞利浦蒸汽熨斗在加热时会释放烟雾
我的飞利浦蒸汽电熨斗底板漏水
我的飞利浦蒸汽挂烫机在衣物上留下了污渍
我的飞利浦蒸汽挂烫机没有产生任何蒸汽
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