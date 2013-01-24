由始至终，更快熨烫
专为缩短熨烫时间而设计，GC7320 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗使您随时可以快速轻松地注水。
由始至终，更快熨烫
专为缩短熨烫时间而设计，GC7320 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗使您随时可以快速轻松地注水。
由始至终，更快熨烫
专为缩短熨烫时间而设计，GC7320 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗使您随时可以快速轻松地注水。
由始至终，更快熨烫
专为缩短熨烫时间而设计，GC7320 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗使您随时可以快速轻松地注水。
这款压力式蒸汽电熨斗从启动到使用只需不到 2 分钟。
高压蒸汽让您的熨烫速度加快一倍。高压蒸汽可渗入衣物深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。
熨斗仅重 1.2 千克，熨烫既简单又省力。
高达 110 克/分钟的持续蒸汽输出，高效去除全部褶皱。
快速强效除皱
易于使用
可持续发展
除水垢系统
技术规格