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压力式蒸汽电熨斗

GC7320
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    压力式蒸汽电熨斗

    GC7320

    由始至终，更快熨烫

    专为缩短熨烫时间而设计，GC7320 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗使您随时可以快速轻松地注水。

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      高达 450 千帕的蒸汽压力，令熨烫更加快速

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      小巧轻便的熨斗让您熨烫起来省时省力

      熨斗仅重 1.2 千克，熨烫既简单又省力。

      高达 110 克/分钟的持续蒸汽输出，除皱迅速

      高达 110 克/分钟的持续蒸汽输出，高效去除全部褶皱。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        蒸汽输出
        Y
        持续蒸汽输出
        110  克/分钟
        垂直蒸汽熨烫
        Y
        压力
        最大 4.5
        前端尖型面板
        Y
        功率
        2400  瓦

      • 易于使用

        水箱容量
        1000  毫升
        注水和倒水
        加大注水孔
        随时重注
        Y
        加热时间
        2  分钟
        软管存放
        软管固定夹
        电源线长度
        1.8  米
        灵活线缆（旋转式）
        180 度线缆灵活性
        软管长度
        1.7  米

      • 可持续发展

        节能
        节能 20%

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        Y
        除水垢溶液
        方便冲洗

      • 技术规格

        产品尺寸
        42.9 x 40 x 42.6  厘米
        电压
        220 - 240  伏
        电熨斗的重量
        1.2  千克
        熨斗 + 基座重量
        4.5  千克

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