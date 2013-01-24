蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。
更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。
有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。
为了提高熨烫时的舒适度，您可以通过隔热防烫垫将熨斗搁置在任何位置。您无需在每次间隔时将熨斗竖立，因而可以减轻您手腕的疲劳。这款熨斗垫抗高温性能很强，即使是温度高达 250°C 的底板也能安全放置。
在 2 分钟内即可使用蒸汽，熨烫期间可随时注水。
蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。
由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
使用可分离式水箱，您可以随时随地加水，既简单又方便。只需取出水箱，到您觉得方便的地方去加水。然后将水箱放回原位，便可继续熨烫。
附件
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
技术规格