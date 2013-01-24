可分离式 1.6 升容量水箱

有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。