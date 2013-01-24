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压力式蒸汽电熨斗

GC8460
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    压力式蒸汽电熨斗

    GC8460

    出众效果，轻松实现

    这款熨斗功率强劲而又非常方便，它通过高压产生持续蒸汽。大号分离式水箱可随时随地加水，令熨烫既快速又方便。 查看所有优势

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      出众效果，轻松实现

      追求卓越。

      • 1.6 升
      • AUTO CORD 自动卷线
      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

      高达 5 个大气压强

      高达 5 个大气压强

      蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

      持续蒸汽输出可达 110 克/分钟

      持续蒸汽输出可达 110 克/分钟

      更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。

      可分离式 1.6 升容量水箱

      可分离式 1.6 升容量水箱

      有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。

      隔热防烫垫：可安全地搁置高温熨斗

      隔热防烫垫：可安全地搁置高温熨斗

      为了提高熨烫时的舒适度，您可以通过隔热防烫垫将熨斗搁置在任何位置。您无需在每次间隔时将熨斗竖立，因而可以减轻您手腕的疲劳。这款熨斗垫抗高温性能很强，即使是温度高达 250°C 的底板也能安全放置。

      在 2 分钟内可用，无加水限制

      在 2 分钟内可用，无加水限制

      在 2 分钟内即可使用蒸汽，熨烫期间可随时注水。

      可将电熨斗安全锁定在底座上

      可将电熨斗安全锁定在底座上

      蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。

      简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮

      简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮

      由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。

      最高 170 克蒸汽束喷射

      最高 170 克蒸汽束喷射

      蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

      可分离式水箱

      使用可分离式水箱，您可以随时随地加水，既简单又方便。只需取出水箱，到您觉得方便的地方去加水。然后将水箱放回原位，便可继续熨烫。

      技术规格

      • 附件

        随附在包装内
        隔热防烫垫

      • 熨烫更舒适

        防水垢管理
        方便冲洗
        电线长度
        1.8  米
        符合人体工程学的设计
        人体工学的设计让熨烫更加舒适
        软管长度
        1.9  米
        使用安全
        过热安全关熄
        适合使用自来水

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        最高可达 110 克/分钟
        压力式蒸汽
        高达 5  巴
        底板
        最佳的蒸汽孔样式
        蒸汽束喷射
        最高可达 170 克/分钟
        垂直蒸汽
        持续垂直蒸汽

      • 易于使用

        控制
        • 蒸汽就绪指示灯
        • 温度就绪指示灯
        • 可调蒸汽量设置
        • “低水位”指示灯
        方便安装和存储
        • 自动绕线装置
        • 提手锁定
        • 轻松存放电源线和软管
        轻松到达难熨区域
        • 钮扣沟槽
        • 前端尖型面板
        水箱
        可分离

      • 顺畅滑动

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

      • 技术规格

        蒸汽发生器功率
        1200  瓦
        熨斗功率
        800  瓦
        频率
        50-60  赫兹
        启动时间
        2  分钟
        电压
        220-240  伏

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