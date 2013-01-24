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压力式蒸汽电熨斗

GC8560
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    压力式蒸汽电熨斗

    GC8560

    出众效果，轻松实现

    功率强劲而又非常方便的熨斗。这款飞利浦熨烫系统通过高压产生持续蒸汽。大号分离式水箱可随时随地加水，令熨烫既快速又方便。 查看所有优势

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      出众效果，轻松实现

      极致熨斗

      • 1.6 升
      • AUTO CORD 自动卷线
      人体工程学 1.2 千克电熨斗

      人体工程学 1.2 千克电熨斗

      人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。

      节约 20% 的电能及 40% 的耗水

      节约 20% 的电能及 40% 的耗水

      在飞利浦电熨斗上选择环保节能设置，便可节约 20% 的电能并减少 40% 的耗水量。环保节能设置采用最节能的途径来实现上佳的熨烫效果。

      高达 5 个大气压强

      高达 5 个大气压强

      蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

      可达 120 克/分钟的连续蒸汽输出

      可达 120 克/分钟的连续蒸汽输出

      更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。

      简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮

      简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮

      由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。

      可分离式 1.6 升容量水箱

      可分离式 1.6 升容量水箱

      有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。

      内置永久性防水垢片，延缓水垢积聚

      内置永久性防水垢片，延缓水垢积聚

      内置永久性防水垢片，延迟水垢的形成，确保为您的压力式蒸汽电熨斗带来更佳保护延缓

      最高 200 克蒸汽束喷射

      最高 200 克蒸汽束喷射

      蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

      没有附件，冲洗方便

      为了提高压力式蒸汽电熨斗的寿命，我们建议您冲洗系统基座的内部。这可通过易冲洗旋钮轻松实现。您无需任何附件冲洗您的压力式蒸汽电熨斗。

      技术规格

      • 除皱迅速强效

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
        蒸汽输出
        持续蒸汽输出
        120  克/分钟
        蒸汽束喷射
        200  克
        垂直蒸汽熨烫
        压力
        高达 5
        可调蒸汽量设置
        前端尖型蒸汽束
        功率
        2200  瓦

      • 易于使用

        水箱容量
        1600  毫升
        注水和倒水
        分离式水箱
        随时重注
        加热时间
        2  分钟
        存储解决方案
        搬运锁
        软管存放
        软管固定夹
        电源线存储装置
        自动绕线装置
        电源线长度
        1.8  米
        灵活线缆（旋转式）
        180 度线缆灵活性
        软管长度
        1.9  米

      • 可持续发展

        节能
        节能 20%

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        防水垢片 + 冲洗
        除垢提示

      • 技术规格

        电压
        220 - 240  伏
        电熨斗的重量
        1.2  千克
        熨斗 + 基座重量
        5.5  千克

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