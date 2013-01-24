人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。
蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。
更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。
由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。
有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。
内置永久性防水垢片，延迟水垢的形成，确保为您的压力式蒸汽电熨斗带来更佳保护延缓
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
为了提高压力式蒸汽电熨斗的寿命，我们建议您冲洗系统基座的内部。这可通过易冲洗旋钮轻松实现。您无需任何附件冲洗您的压力式蒸汽电熨斗。
除皱迅速强效
易于使用
可持续发展
除水垢系统
技术规格