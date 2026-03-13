电熨斗和挂烫机
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PerfectCare Elite Silence 增压式蒸汽电熨斗
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我的飞利浦蒸汽电熨斗或蒸汽挂烫机可使用哪种类型的水？
如何为飞利浦蒸汽电烫斗除垢？
如何清洁飞利浦蒸汽电烫斗的底板
如何清洁飞利浦增压式蒸汽电熨斗的水箱？
我的飞利浦蒸汽电熨斗不产生蒸汽
我的飞利浦蒸汽熨斗底板漏水
我的熨衣板潮湿，而且我看到地板上有水
我的飞利浦蒸汽电烫斗上的蓝色指示灯闪烁
我的飞利浦蒸汽电熨斗不再加热
飞利浦增压式蒸汽电熨斗中的蒸汽束喷射功能无法工作
飞利浦增压式蒸汽电熨斗在垂直蒸汽熨烫时未能有效除皱
我的飞利浦蒸汽电烫斗无法再加热
我的飞利浦增压式蒸汽电熨斗无法去除褶皱
飞利浦蒸汽电熨斗的除垢指示灯持续闪烁
我的飞利浦蒸汽电熨斗底板漏水
水/蒸汽从飞利浦增压式蒸汽电熨斗的 EASY DE-CALC 旋钮和底座下方渗出
我的飞利浦蒸汽电熨斗发出抽水声和/或金属咔吱声
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