搜索词

  • 衣物去毛球器 衣物去毛球器 衣物去毛球器
    -{discount-value}

    1000 系列 衣物去毛球器

    GCA2100/20

    衣物去毛球器

    飞利浦衣物去毛球器可以轻松、快速去除所有类型衣物上的毛球。无论是毛衣还是大衣，您的衣服都会看起来洁净如新！

    查看所有优势

    1000 系列 衣物去毛球器

    相似产品

    See all 熨烫配件

    衣物去毛球器

    随时随地无毛球！

    • 获得专利的 6 叶刀片设计*
    • 可视、易清洁的毛仓
    • 易于使用
    • 有效去除各种大小的毛球
    • 轻松处理
    剃刀头可以保护精致衣物免受损坏

    剃刀头可以保护精致衣物免受损坏

    剃刀头采用独特设计，具有 1 毫米衣物除毛缓冲区，可以保护精致衣物免受损坏。

    电池充满电后，最长可运行 90 分钟

    电池充满电后，最长可运行 90 分钟

    可通过 USB 充电。电池充满电后，最长可运行 90 分钟。呼吸灯表示电池电量不足。

    握感舒适，便于长时间持握

    握感舒适，便于长时间持握

    只需按下按钮，便可轻松为衣物除毛。握感舒适，便于长时间持握。

    筛网能够有效去除各种大小的毛球

    筛网能够有效去除各种大小的毛球

    它配备了一个由 150 个大小不同的小孔组成的筛网，能够有效去除各种大小的毛球。

    毛球盒易于分离和倒空

    毛球盒易于分离和倒空

    半透明的毛球盒易于拆卸和倒空。

    小巧身形便于存放

    小巧身形便于存放

    小巧身形便于在家中和旅行时存放。

    技术规格

    • 尺寸和重量

      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      7.5 × 7.3 × 9.5 厘米
      重量
      0.15 千克
      充电类型
      USB

    获取此产品的支持

    查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    • *专利号：2014205260937，专利类型：实用新型
    • ** 数据来源于外部实验室测试，实际续航时间根据不同使用场景可能会产生差异

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。