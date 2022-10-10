1000 系列 衣物去毛球器
衣物去毛球器
飞利浦衣物去毛球器可以轻松、快速去除所有类型衣物上的毛球。无论是毛衣还是大衣，您的衣服都会看起来洁净如新！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
衣物去毛球器
随时随地无毛球！
- 获得专利的 6 叶刀片设计*
- 可视、易清洁的毛仓
- 易于使用
- 有效去除各种大小的毛球
- 轻松处理
剃刀头可以保护精致衣物免受损坏
剃刀头采用独特设计，具有 1 毫米衣物除毛缓冲区，可以保护精致衣物免受损坏。
电池充满电后，最长可运行 90 分钟
可通过 USB 充电。电池充满电后，最长可运行 90 分钟。呼吸灯表示电池电量不足。
握感舒适，便于长时间持握
只需按下按钮，便可轻松为衣物除毛。握感舒适，便于长时间持握。
筛网能够有效去除各种大小的毛球
它配备了一个由 150 个大小不同的小孔组成的筛网，能够有效去除各种大小的毛球。
毛球盒易于分离和倒空
半透明的毛球盒易于拆卸和倒空。
小巧身形便于存放
小巧身形便于在家中和旅行时存放。
技术规格
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尺寸和重量
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
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7.5 × 7.3 × 9.5 厘米
- 重量
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0.15 千克
- 充电类型
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USB
- *专利号：2014205260937，专利类型：实用新型
- ** 数据来源于外部实验室测试，实际续航时间根据不同使用场景可能会产生差异
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