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GoPure SlimLine 230

车载空气净化器

GPSL23GPX1
  • 提供清新健康的车内空气 提供清新健康的车内空气 提供清新健康的车内空气
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    GoPure SlimLine 230 车载空气净化器

    GPSL23GPX1

    提供清新健康的车内空气

    飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

    GoPure SlimLine 230 车载空气净化器

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      • 有毒气体 CADR* 值：10 立方米/小时
      • 高效净化空气：13 分钟
      13 分钟快速净化车内空气

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      飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。

      技术规格

      • 产品描述

        气流
        9.7  m³/h
        噪音级别
        40（低）- 50（中）- 55（高）  分贝
        空气颗粒污染物传感器
        空气质量指示 (AQI)
        自动开/关
        滤网更换指示
        香薰功能
        频率
        50  赫兹
        速度设置
        3 档速度
        功率
        7  瓦
        电压
        12  伏
        滤网使用寿命
        350  小时
        技术
        车载空气净化器
        颜色
        深灰色
        规格
        GoPure Slimeline 230
        支持手机 APP 操控

      • 性能

        高效净化空气
        （0.3 微米；60 分钟；1 立方米空间）
        13  分钟
        过滤细菌/病毒
        （0.3 微米；60 分钟；1 立方米空间）
        70  %
        增强模式
        过滤有毒气体和总挥发性有机化合物
        {60 分钟；1 立方米空间）
        CADR 为 10 立方米/小时
        过滤细微颗粒
        CADR 为 10 立方米/小时

      • 市场规格

        使用效果
        清新健康的车内空气
        产品亮点
        • AQI
        • 增强模式
        • 芳香散发器

      • 包装盒中的配件

        安装配件
        杯托套件
        电源线长度
        4  米
        其他安装配件
        附加绑带

      • 替换

        香薰罐
        51200X3、51201X3、51202X3
        过滤网型号
        GSF80X80X1

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长x宽x高）
        295 x 245 x 80  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        170 x 100 x 70  毫米
        产品重量
        800  克
        包装盒重量（含产品）
        1200  克

      • 物流信息

        EAN（中国）
        6947939174003
        订购代码（中国）
        17400328
        箱规
        1
        参考（订单输入）
        GPSL23GPX1

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