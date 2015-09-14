GoPure SlimLine 230 车载空气净化器
提供清新健康的车内空气
飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
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GoPure SlimLine 230 车载空气净化器
提供清新健康的车内空气
高效去除微小颗粒和有毒气体
- 空气质量指示
- 颗粒物 CADR* 值：10 立方米/小时
- 有毒气体 CADR* 值：10 立方米/小时
- 高效净化空气：13 分钟
13 分钟快速净化车内空气
增强模式过滤，以最高速度快速净化空气
自然健康香氛让您拥清新空气
GoPure 自然健康香氛让您拥有清新空气。附赠 1 个香气颗粒筒
自动操作和过滤控制
因为有了自动操作和过滤控制，您尽可以专心驾驶
空气质量指示
内置空气质量传感器，指示当前空气质量：优（蓝色），一般（黄色）和不佳（红色）
过滤网更换指示
过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起
杯托安装，完美车载集成
含 4 米 12 伏电源线和杯托安装附件，实现完美车载集成
高效去除微小颗粒和有毒气体
飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
清新健康的车内空气
- 产品亮点
-
-
产品描述
- 气流
-
9.7
m³/h
- 空气颗粒污染物传感器
-
是
- 空气质量指示 (AQI)
-
是
- 支持手机 APP 操控
-
否
- 自动开/关
-
是
- 颜色
-
深灰色
- 规格
-
GoPure Slimeline 230
- 滤网使用寿命
-
350
小时
- 滤网更换指示
-
是
- 香薰功能
-
是
- 频率
-
50
赫兹
- 噪音级别
-
40（低）- 50（中）- 55（高）
分贝
- 功率
-
7
瓦
- 速度设置
-
3 档速度
- 技术
-
车载空气净化器
- 电压
-
12
伏
-
性能
- 高效净化空气
-
13
分钟
- 过滤细菌/病毒
-
70
%
- 过滤有毒气体和总挥发性有机化合物
-
CADR 为 10 立方米/小时
- 增强模式
-
是
- 过滤细微颗粒
-
CADR 为 10 立方米/小时
-
物流信息
- 箱规
-
1
- 参考（订单输入）
-
GPSL23GPX1
- 订购代码（中国）
-
17400328
- EAN（中国）
-
6947939174003
-
替换
- 香薰罐
-
51200X3、51201X3、51202X3
- 过滤网型号
-
GSF80X80X1
-
包装盒中的配件
- 安装配件
-
杯托套件
- 电源线长度
-
4
米
- 其他安装配件
-
附加绑带
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
800
克
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
170 x 100 x 70
毫米
- 包装盒尺寸（长x宽x高）
-
295 x 245 x 80
毫米
- 包装盒重量（含产品）
-
1200
克
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