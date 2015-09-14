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  • 提供清新健康的车内空气 提供清新健康的车内空气 提供清新健康的车内空气

    GoPure SlimLine 230 车载空气净化器

    GPSL23GPX1

    提供清新健康的车内空气

    飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。

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    GoPure SlimLine 230 车载空气净化器

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    高效去除微小颗粒和有毒气体

    • 空气质量指示
    • 颗粒物 CADR* 值：10 立方米/小时
    • 有毒气体 CADR* 值：10 立方米/小时
    • 高效净化空气：13 分钟
    13 分钟快速净化车内空气

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    增强模式过滤，以最高速度快速净化空气

    自然健康香氛让您拥清新空气

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    GoPure 自然健康香氛让您拥有清新空气。附赠 1 个香气颗粒筒

    自动操作和过滤控制

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    因为有了自动操作和过滤控制，您尽可以专心驾驶

    空气质量指示

    空气质量指示

    内置空气质量传感器，指示当前空气质量：优（蓝色），一般（黄色）和不佳（红色）

    过滤网更换指示

    过滤网更换指示

    过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起

    杯托安装，完美车载集成

    杯托安装，完美车载集成

    含 4 米 12 伏电源线和杯托安装附件，实现完美车载集成

    高效去除微小颗粒和有毒气体

    飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      清新健康的车内空气
      产品亮点
      • AQI
      • 增强模式
      • 芳香散发器

    • 产品描述

      气流
      9.7  m³/h
      空气颗粒污染物传感器
      空气质量指示 (AQI)
      支持手机 APP 操控
      自动开/关
      颜色
      深灰色
      规格
      GoPure Slimeline 230
      滤网使用寿命
      350  小时
      滤网更换指示
      香薰功能
      频率
      50  赫兹
      噪音级别
      40（低）- 50（中）- 55（高）  分贝
      功率
      7  瓦
      速度设置
      3 档速度
      技术
      车载空气净化器
      电压
      12  伏

    • 性能

      高效净化空气
      13  分钟
      过滤细菌/病毒
      70  %
      过滤有毒气体和总挥发性有机化合物
      CADR 为 10 立方米/小时
      增强模式
      过滤细微颗粒
      CADR 为 10 立方米/小时

    • 物流信息

      箱规
      1
      参考（订单输入）
      GPSL23GPX1
      订购代码（中国）
      17400328
      EAN（中国）
      6947939174003

    • 替换

      香薰罐
      51200X3、51201X3、51202X3
      过滤网型号
      GSF80X80X1

    • 包装盒中的配件

      安装配件
      杯托套件
      电源线长度
      4  米
      其他安装配件
      附加绑带

    • 重量和尺寸

      产品重量
      800  克
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      170 x 100 x 70  毫米
      包装盒尺寸（长x宽x高）
      295 x 245 x 80  毫米
      包装盒重量（含产品）
      1200  克

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