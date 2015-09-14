提供清新健康的车内空气

飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。