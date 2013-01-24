提供清新健康的车内空气
飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
提供清新健康的车内空气
飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
提供清新健康的车内空气
飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
提供清新健康的车内空气
飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
增强模式过滤，以最高速度快速净化空气
GoPure 自然健康香氛让您拥有清新空气。附赠 1 个香气颗粒筒
因为有了自动操作和过滤控制，您尽可以专心驾驶
内置空气质量传感器，指示当前空气质量：优（蓝色），一般（黄色）和不佳（红色）
过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起
含 4 米 12 伏电源线和杯托安装附件，实现完美车载集成
飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。
产品描述
性能
市场规格
包装盒中的配件
替换
重量和尺寸
物流信息