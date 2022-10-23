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Eco早餐系列

吐司机

HD2640
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    Eco早餐系列 吐司机

    HD2640

    永续厨房美学

    花式吐司早餐，随心制作，外型优雅，性能过硬。采用 100% 植物生物基塑料**的可持续设计，减少 14%* 的二氧化碳排放量，绿色未来，更近一步。 查看所有优势

    Eco早餐系列 吐司机

    永续厨房美学

    花式吐司早餐，随心制作，外型优雅，性能过硬。采用 100% 植物生物基塑料**的可持续设计，减少 14%* 的二氧化碳排放量，绿色未来，更近一步。 查看所有优势

    永续厨房美学

    花式吐司早餐，随心制作，外型优雅，性能过硬。采用 100% 植物生物基塑料**的可持续设计，减少 14%* 的二氧化碳排放量，绿色未来，更近一步。 查看所有优势

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      飞利浦 Eco早餐系列吐司机

      • 100% 植物生物基塑料**
      • 8 档烘烤程度选择
      • 双面包烘烤槽设计
      • 丝绸白哑光外观
      从松软到酥脆，随心烘烤

      从松软到酥脆，随心烘烤

      双面包烘烤槽吐司机 强大功率（830 瓦），每天早上随心烘烤自己喜欢的吐司。

      可持续环保设计，为了更加绿色的未来

      可持续环保设计，为了更加绿色的未来

      生产过程中采用 100% 植物生物基塑料** 的可持续环保设计，减少 14%* 的二氧化碳排放。

      内置面包烘烤架，可以烘烤面包和糕点

      内置面包烘烤架，可以烘烤面包和糕点

      内置面包烘烤架，除了吐司之外，您还可以烘烤到喜爱的热糕点、面包卷和小面包。

      8 档设置，获得理想的烘烤程度

      8 档设置，获得理想的烘烤程度

      多种烘烤选择，制作出多种酥脆度的吐司，满足不同所需。

      放置后面包自动居中，可确保均匀的烘烤效果

      放置后面包自动居中，可确保均匀的烘烤效果

      放置后每片吐司自动居中，无论厚度如何，两面都能均匀烘烤。

      解冻和重新加热模式，享受多种烘烤选择

      解冻和重新加热模式，享受多种烘烤选择

      可以同时解冻和烘烤冷冻面包，或者在数秒内加热之前烘烤好的面包。

      取消按钮，可即时关闭

      取消按钮，可即时关闭

      取消按钮可随时停止烘烤，实现安全和精确操作。

      分离式碎屑底盘，方便清洁

      分离式碎屑底盘，方便清洁

      面包屑底盘可拆卸，方便清洁吐司机，更加省心。

      采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR

      采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR

      采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR，采用安全密封技术，使用时不会泄漏。

      设计时考虑了安全性和可持续性

      设计时考虑了安全性和可持续性

      100% 植物生物基塑料** 源自生物和可再生资源，如葵花籽油。通过环保工艺收集和回收，制造可与食物安全接触的植物生物基塑料。吐司机具有自动弹起功能，相当安全。

      现代极简风格

      现代极简风格

      突破性时尚可持续性设计风格，丝绸白哑光外观装饰您的厨房。

      纯粹简约设计

      纯粹简约设计

      设计灵感源自大自然，采用淡雅的色彩和天然的材料。带有时尚木纹图案的分离式防尘盖卫生安心。飞利浦 Eco 早餐系列获得了 2022 的 IF 设计奖和 Red Dot 设计大奖。

      技术规格

      • 设计和修整

        机身材料
        100% 生物基塑料
        功率
        830  W
        电线长度
        0.85  m
        颜色
        丝绸白哑光面
        原产地
        中国

      • 服务

        2 年全球保修

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        162x285x199  mm
        产品重量
        1.23  kg

      • 可持续发展

        包装
        > 90% 可回收材料
        用户手册
        100% 再生纸

      • 普通参数

        产品功能
        • 双烘烤槽 830W 紧凑型烤面包机
        • 8 档烘烤控制级别
        • 内置面包烘烤架
        • 自动定心功能
        • 解冻和重新加热模式
        • 取消按钮
        • 可分离式面包屑底盘
        • 可持续设计
        • 安全且可持续使用
        • 现代、极简设计
        • 纯净便捷

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          • ¹基于使用生物塑料与 100% 纯塑料（或纯聚丙烯）生产的相同家用电器计算得出
          • ²主体由 100% PP 塑料制成，其成分来自经过认证的生物基来源，并遵循物料平衡原则（BioPP 占塑料总量的 94%）。

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