Eco早餐系列 吐司机
永续厨房美学
花式吐司早餐，随心制作，外型优雅，性能过硬。采用 100% 植物生物基塑料**的可持续设计，减少 14%* 的二氧化碳排放量，绿色未来，更近一步。 查看所有优势
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永续厨房美学
飞利浦 Eco早餐系列吐司机
- 100% 植物生物基塑料**
- 8 档烘烤程度选择
- 双面包烘烤槽设计
- 丝绸白哑光外观
从松软到酥脆，随心烘烤
双面包烘烤槽吐司机 强大功率（760 瓦），每天早上随心烘烤自己喜欢的吐司。
内置面包烘烤架，可以烘烤面包和糕点
内置面包烘烤架，除了吐司之外，您还可以烘烤到喜爱的热糕点、面包卷和小面包。
8 档设置，获得理想的烘烤程度
多种烘烤选择，制作出多种酥脆度的吐司，满足不同所需。
放置后面包自动居中，可确保均匀的烘烤效果
放置后每片吐司自动居中，无论厚度如何，两面都能均匀烘烤。
解冻和重新加热模式，享受多种烘烤选择
可以同时解冻和烘烤冷冻面包，或者在数秒内加热之前烘烤好的面包。
取消按钮，可即时关闭
取消按钮可随时停止烘烤，实现安全和精确操作。
分离式碎屑底盘，方便清洁
面包屑底盘可拆卸，方便清洁吐司机，更加省心。
采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR
采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR，采用安全密封技术，使用时不会泄漏。
设计时考虑了安全性和可持续性
100% 植物生物基塑料** 源自生物和可再生资源，如葵花籽油。通过环保工艺收集和回收，制造可与食物安全接触的植物生物基塑料。吐司机具有自动弹起功能，相当安全。
现代极简风格
突破性时尚可持续性设计风格，丝绸白哑光外观装饰您的厨房。
纯粹简约设计
设计灵感源自大自然，采用淡雅的色彩和天然的材料。带有时尚木纹图案的分离式防尘盖卫生安心。飞利浦 Eco 早餐系列获得了 2022 的 IF 设计奖和 Red Dot 设计大奖。
可持续环保设计，为了更加绿色的未来
生产过程中采用 100% 植物生物基塑料** 的可持续环保设计，减少 14%* 的二氧化碳排放。
技术规格
-
普通参数
- 主要材料
-
塑料
- 产品类型
-
烤面包机
- 防滑底座
-
是
- 电线长度
-
85 厘米（暴露长度）
- 电线储藏格
-
是
- 电源指示灯
-
否
- 不含双酚 A
-
是
- 保修
-
2 年
- 插槽数
-
2
-
技术规格
- 功率
-
830 瓦
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50 - 60 赫兹
- 电池产品
-
否
-
兼容性
- 随附附件 1
-
防尘罩
-
安全功能
- 自动关闭
-
是
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
16.2 厘米
- 产品宽度
-
28.5 厘米
- 产品高度
-
19.9 厘米
- 产品净重
-
1270 克
- 包装长度
-
19 厘米
- 包装宽度
-
32.2 厘米
- 包装高度
-
23.1 厘米
- 包装重量
-
542 克
-
原产地
- 产地
-
中国
- ¹基于使用生物塑料与 100% 纯塑料（或纯聚丙烯）生产的相同家用电器计算得出
- ²主体由 100% PP 塑料制成，其成分来自经过认证的生物基来源，并遵循物料平衡原则（BioPP 占塑料总量的 94%）。
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