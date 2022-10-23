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    Eco早餐系列 吐司机

    HD2640/10

    永续厨房美学

    花式吐司早餐，随心制作，外型优雅，性能过硬。采用 100% 植物生物基塑料**的可持续设计，减少 14%* 的二氧化碳排放量，绿色未来，更近一步。

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    Eco早餐系列 吐司机

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    永续厨房美学

    飞利浦 Eco早餐系列吐司机

    • 100% 植物生物基塑料**
    • 8 档烘烤程度选择
    • 双面包烘烤槽设计
    • 丝绸白哑光外观
    从松软到酥脆，随心烘烤

    从松软到酥脆，随心烘烤

    双面包烘烤槽吐司机 强大功率（760 瓦），每天早上随心烘烤自己喜欢的吐司。

    内置面包烘烤架，可以烘烤面包和糕点

    内置面包烘烤架，可以烘烤面包和糕点

    内置面包烘烤架，除了吐司之外，您还可以烘烤到喜爱的热糕点、面包卷和小面包。

    8 档设置，获得理想的烘烤程度

    8 档设置，获得理想的烘烤程度

    多种烘烤选择，制作出多种酥脆度的吐司，满足不同所需。

    放置后面包自动居中，可确保均匀的烘烤效果

    放置后面包自动居中，可确保均匀的烘烤效果

    放置后每片吐司自动居中，无论厚度如何，两面都能均匀烘烤。

    解冻和重新加热模式，享受多种烘烤选择

    解冻和重新加热模式，享受多种烘烤选择

    可以同时解冻和烘烤冷冻面包，或者在数秒内加热之前烘烤好的面包。

    取消按钮，可即时关闭

    取消按钮，可即时关闭

    取消按钮可随时停止烘烤，实现安全和精确操作。

    分离式碎屑底盘，方便清洁

    分离式碎屑底盘，方便清洁

    面包屑底盘可拆卸，方便清洁吐司机，更加省心。

    采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR

    采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR

    采用安全材料制成，不含 PVC 和 BFR，采用安全密封技术，使用时不会泄漏。

    设计时考虑了安全性和可持续性

    设计时考虑了安全性和可持续性

    100% 植物生物基塑料** 源自生物和可再生资源，如葵花籽油。通过环保工艺收集和回收，制造可与食物安全接触的植物生物基塑料。吐司机具有自动弹起功能，相当安全。

    现代极简风格

    现代极简风格

    突破性时尚可持续性设计风格，丝绸白哑光外观装饰您的厨房。

    纯粹简约设计

    纯粹简约设计

    设计灵感源自大自然，采用淡雅的色彩和天然的材料。带有时尚木纹图案的分离式防尘盖卫生安心。飞利浦 Eco 早餐系列获得了 2022 的 IF 设计奖和 Red Dot 设计大奖。

    可持续环保设计，为了更加绿色的未来

    生产过程中采用 100% 植物生物基塑料** 的可持续环保设计，减少 14%* 的二氧化碳排放。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      产品类型
      烤面包机
      防滑底座
      电线长度
      85 厘米（暴露长度）
      电线储藏格
      电源指示灯
      不含双酚 A
      保修
      2 年
      插槽数
      2

    • 技术规格

      功率
      830 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 - 60 赫兹
      电池产品

    • 兼容性

      随附附件 1
      防尘罩

    • 安全功能

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      产品长度
      16.2 厘米
      产品宽度
      28.5 厘米
      产品高度
      19.9 厘米
      产品净重
      1270 克
      包装长度
      19 厘米
      包装宽度
      32.2 厘米
      包装高度
      23.1 厘米
      包装重量
      542 克

    • 原产地

      产地
      中国

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    奖项

    • ¹基于使用生物塑料与 100% 纯塑料（或纯聚丙烯）生产的相同家用电器计算得出
    • ²主体由 100% PP 塑料制成，其成分来自经过认证的生物基来源，并遵循物料平衡原则（BioPP 占塑料总量的 94%）。

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