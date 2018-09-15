Viva Collection “智芯” IH 智能电饭煲
粒粒好米饭
飞利浦智芯 IH 电饭煲 , 突破传统IH技术, 采用创新“智芯”IH加热技术, 可形成由外向内的强劲涡流， 让每一粒米全方位均匀受热，做出粒粒好米饭。 查看所有优势
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Viva Collection “智芯” IH 智能电饭煲
粒粒好米饭
源自创新“智芯”IH 加热技术
- 创新“智芯” IH 加热技术
- 麦饭石精铁锅
- 隐藏式触屏界面 4L 大容量
智能微型处理器可精确地控制操作
智能微型处理器可精确地控制电磁线圈的操作频率、强度和时间。它可使所有谷物的硬度、咀嚼度和含水量均可达到理想级别。
提供 9 种菜单可供选择
提供 9 种菜单可供选择，包括原始香醇的软糯米、糙米、全麦粥。
“我的挚爱”可提供个性化定制选择
通过专门设计的“我的挚爱”功能定义经常使用的菜单。可保留多达 3 个菜单。提供个性化定制选择。
食品级不锈钢和可分离式盖子
食品级不锈钢和可分离式盖子。
iSprial IH 技术形成强劲外表面气流
为了解决传统 IH 技术的加热问题，飞利浦专利 iSpiral IH 技术可允许电磁线圈按理想比率工作，从而形成强劲外表面气流。每粒米饭都可实现全面均匀加热。
可从本质上提高加热效果，带来均匀和蓬松的口感
可从本质上提高加热效果，带来均匀和蓬松的口感
食品级麦饭石涂层含有微量营养成分
食品级麦饭石涂层含有各种微量营养成分。与含有化学物质的普通涂层不同，陶瓷涂层天然且防腐，可确保提供食品级安全和不粘内锅涂层。
防腐陶瓷涂层可用作内部涂层
防腐陶瓷涂层可用作内部涂层
易于触控操作且科技感十足
所有图标会在电饭煲通电后亮起。易于触控操作且科技感十足。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
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技术规格
- 功率
-
1500
W
- 电线长度
-
0.8
m
- 米杯容量
-
4
l
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
-
设计
- 颜色
-
黑色
- 控制面板颜色
-
黑色
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
335x269x233
mm
- 产品重量
-
4.46
kg
-
普通参数
- 保温功能
-
12
hour(s)
- 产品功能
-
-
取消按钮
-
数字触摸屏
-
开/关按键
-
预设烹饪功能
-
时间控制
-
电源指示灯
- 预设程序
-
9
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续发展
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
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