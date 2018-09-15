搜索词

  • 粒粒好米饭 粒粒好米饭 粒粒好米饭

    Viva Collection “智芯” IH 智能电饭煲

    HD4528/00

    粒粒好米饭

    飞利浦智芯 IH 电饭煲 , 突破传统IH技术, 采用创新“智芯”IH加热技术, 可形成由外向内的强劲涡流， 让每一粒米全方位均匀受热，做出粒粒好米饭。

    查看所有优势

    Viva Collection “智芯” IH 智能电饭煲

    相似产品

    See all 多功能炊具和电饭煲

    粒粒好米饭

    源自创新“智芯”IH 加热技术

    • 创新“智芯” IH 加热技术
    • 麦饭石精铁锅
    • 隐藏式触屏界面 4L 大容量
    智能微型处理器可精确地控制操作

    智能微型处理器可精确地控制操作

    智能微型处理器可精确地控制电磁线圈的操作频率、强度和时间。它可使所有谷物的硬度、咀嚼度和含水量均可达到理想级别。

    提供 9 种菜单可供选择

    提供 9 种菜单可供选择

    提供 9 种菜单可供选择，包括原始香醇的软糯米、糙米、全麦粥。

    “我的挚爱”可提供个性化定制选择

    “我的挚爱”可提供个性化定制选择

    通过专门设计的“我的挚爱”功能定义经常使用的菜单。可保留多达 3 个菜单。提供个性化定制选择。

    食品级不锈钢和可分离式盖子

    食品级不锈钢和可分离式盖子

    食品级不锈钢和可分离式盖子。

    iSprial IH 技术形成强劲外表面气流

    为了解决传统 IH 技术的加热问题，飞利浦专利 iSpiral IH 技术可允许电磁线圈按理想比率工作，从而形成强劲外表面气流。每粒米饭都可实现全面均匀加热。

    可从本质上提高加热效果，带来均匀和蓬松的口感

    可从本质上提高加热效果，带来均匀和蓬松的口感

    食品级麦饭石涂层含有微量营养成分

    食品级麦饭石涂层含有各种微量营养成分。与含有化学物质的普通涂层不同，陶瓷涂层天然且防腐，可确保提供食品级安全和不粘内锅涂层。

    防腐陶瓷涂层可用作内部涂层

    防腐陶瓷涂层可用作内部涂层

    不粘且耐用

    不粘且耐用

    易于触控操作且科技感十足

    所有图标会在电饭煲通电后亮起。易于触控操作且科技感十足。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      • 量杯
      • 不粘内锅
      • 刮铲
      • 蒸盘/蒸篮

    • 技术规格

      功率
      1500  W
      电线长度
      0.8  m
      米杯容量
      4  l
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 设计

      颜色
      黑色
      控制面板颜色
      黑色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      335x269x233  mm
      产品重量
      4.46  kg

    • 普通参数

      保温功能
      12  hour(s)
      产品功能
      • 取消按钮
      • 数字触摸屏
      • 开/关按键
      • 预设烹饪功能
      • 时间控制
      • 电源指示灯
      预设程序
      9

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。