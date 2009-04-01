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  • 根据您的需要煮水 根据您的需要煮水 根据您的需要煮水

    迷你电水壶

    HD4618/20

    根据您的需要煮水

    飞利浦金属迷你电水壶 HD4618/20 特有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水。因此，您可以轻松节省多达 50% 能源，从而减少对环境的影响

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    官方建议零售价: ￥329.00

    迷你电水壶

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    根据您的需要煮水

    这款迷你电水壶最多可节省 50% 的能效

    • 0.8 升 2400 瓦
    • 1 杯量指示器
    • 抛光金属
    • 铰接盖
    杯量水位计，仅煮沸您需要的水

    杯量水位计，仅煮沸您需要的水

    让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达 50% 的电能和水，为建设美好环境尽一份力。

    水壶打开时，电源指示灯亮起

    水壶打开时，电源指示灯亮起

    开关中采用优雅的蓝光指示电水壶开启。

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便

    带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

    平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

    平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

    飞利浦电水壶的不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

    除垢滤网，有效过滤一杯净水

    除垢滤网，有效过滤一杯净水

    除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

    电源线绕线装置，理线更方便

    电源线绕线装置，理线更方便

    线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从两侧轻松读取的水位指示器

    可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

    多重安全保护

    多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      抛光金属
      材料
      • 加热元件：不锈钢
      • 外壳：不锈钢和聚丙烯
      • 开关和工具架：聚丙烯

    • 尺寸

      产品尺寸（宽x厚x高）
      15.8x18.5x23.3  cm
      包装尺寸（宽x厚x高）
      22.5x22.5x22.5  cm

    • 技术规格

      电线长度
      0.75  m
      功率
      2000-2400  W
      电压
      220-240  V
      容量
      0.8  l
      频率
      50-60  Hz

    • 普通参数

      电源线存储装置
      360 度底座
      无线设计
      广口盖
      自动关机功能
      防滑胶脚
      符合人体工程学手柄
      简易注水口
      防干烧保护
      平底板加热组件
      壶盖和壶口注水

    • 服务

      2 年全球保修

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