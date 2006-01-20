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  • 纯净的水，洁净的电水壶 纯净的水，洁净的电水壶 纯净的水，洁净的电水壶

    电水壶

    HD4681/80

    纯净的水，洁净的电水壶

    有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。

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    电水壶

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    纯净的水，洁净的电水壶

    电水壶功能强大，加热组件易于清洁

    • 1.7 升 2400 瓦
    • 水位指示器
    • 橙白色
    • 铰接盖
    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

    360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

    防水垢滤网，有效过滤一杯净水

    防水垢滤网，有效过滤一杯净水

    可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。

    平底板加热元件可快速煮沸且方便清洁

    平底板加热元件可快速煮沸且方便清洁

    水壶打开时，电源指示灯亮起

    水壶打开时，电源指示灯亮起

    铰接闩锁盖：使用方便，安全可靠

    铰接闩锁盖：使用方便，安全可靠

    水煮沸后，警铃会响起

    水煮沸后，警铃会响起

    技术规格

    • 附件

      随附
      壶嘴滤网

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      2000-2400  W
      电线长度
      0.75  m
      容量
      1.7  l
      频率
      50/60  Hz

    • 设计

      颜色
      白色和橙色

    • 普通参数

      产品功能
      • 360 度底座
      • 自动关闭
      • 防干烧保护
      • 电线储藏格
      • 防滑底座
      • 符合人体工程学手柄
      • 广口盖

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