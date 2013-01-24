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电水壶

HD4681/80
  • 纯净的水，洁净的电水壶 纯净的水，洁净的电水壶 纯净的水，洁净的电水壶
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    电水壶

    HD4681/80

    纯净的水，洁净的电水壶

    有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥296.00
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    电水壶

    纯净的水，洁净的电水壶

    有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势

    纯净的水，洁净的电水壶

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      纯净的水，洁净的电水壶

      电水壶功能强大，加热组件易于清洁

      • 1.7 升 2400 瓦
      • 水位计
      • 橙白色
      • 铰接盖
      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

      360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

      防水垢滤网，有效过滤一杯净水

      防水垢滤网，有效过滤一杯净水

      可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。

      可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件

      可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件

      水壶打开时，电源指示灯亮起

      水壶打开时，电源指示灯亮起

      铰接闩锁盖：使用方便，安全可靠

      铰接闩锁盖：使用方便，安全可靠

      水煮沸后，警铃会响起

      水煮沸后，警铃会响起

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 360 度底座
        • 自动断电
        • 防干烧保护
        • 电源线存储装置
        • 防滑底座
        • 符合人体工程学手柄
        • 广口盖

      • 附件

        随附
        壶嘴滤网

      • 技术规格

        电线长度
        0.75  米
        频率
        50/60  赫兹
        功率
        2000-2400  瓦
        电压
        220-240  伏
        容量
        1.7  升

      • 设计

        颜色
        白色和橙色

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