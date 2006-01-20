电水壶
纯净的水，洁净的电水壶
有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势
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纯净的水，洁净的电水壶
电水壶功能强大，加热组件易于清洁
- 1.7 升 2400 瓦
- 水位指示器
- 橙白色
- 铰接盖
360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
防水垢滤网，有效过滤一杯净水
可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。
技术规格
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附件
- 随附
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壶嘴滤网
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
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2000-2400
W
- 电线长度
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0.75
m
- 容量
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1.7
l
- 频率
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50/60
Hz
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设计
- 颜色
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白色和橙色
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普通参数
- 产品功能
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360 度底座
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自动关闭
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防干烧保护
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电线储藏格
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防滑底座
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符合人体工程学手柄
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广口盖
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