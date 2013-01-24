纯净的水，洁净的电水壶
有这么一款飞利浦电水壶，它既能在倾刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯净的水，洁净的电水壶
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360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。
可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。
水煮沸后，警铃会响起
普通参数
附件
技术规格
设计