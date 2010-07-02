Daily Collection 咖啡机
轻松制作美味的滴滤式咖啡
经久耐用、使用方便的飞利浦咖啡机，是喜爱小巧设计人士的理想选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松制作美味的滴滤式咖啡
冲泡 4 到 6 杯，外形小巧
咖啡机切换时，LED 电源开关亮起
咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。
可用洗碗机清洗的部件
可用洗碗机清洗的部件，易于清洗
防滴漏功能可随时中断冲煮过程
您想倒出一杯咖啡时，防滴漏功能可随时中断冲煮过程
方便注入咖啡的旋转式过滤网架
旋转式过滤网架只需轻轻转向一侧，便可轻松注入咖啡。另外，过滤网架方便拆卸，易于清洁。
小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡
这款咖啡机专为冲煮 2 到 7 杯咖啡（多达 0.6 升）而设计。得益于采用小巧身形，这款咖啡机占用较少的厨房空间。
电缆存放
将电缆存放在咖啡机底部，可避免线缆零乱，令厨房的工作面更加整洁。
技术规格
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设计规格
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
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21*17.5*24
mm
- 颜色
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白/红
- 产品净重
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1.1
kg
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技术规格
- 功率
-
750
W
- 容量
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0.625/4-6
Litres / cups
- 冲泡时间
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6
minute(s)
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 防滑胶脚
-
是
- 防滴漏系统
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是
- 带指示灯的电源开关
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是
- 可拆卸滤网架
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是
- 可在洗碗机中清洗的旋转过滤网和热水壶
-
是
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