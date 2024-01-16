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    Essentials collection 飞利浦滴滤式咖啡机 1000 系列

    HD7430/90

    每日畅享美味咖啡

    使用飞利浦 Essential Collection 1000 系列滴滤式咖啡机品尝更多咖啡。1.2 升大容量和保温功能可让您享受多达 10 杯热咖啡。冲泡更多，品味更久。

    查看所有优势

    Essentials collection 飞利浦滴滤式咖啡机 1000 系列

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    享受持久热咖啡时光

    • 持久、安全、高效的冲泡体验
    • 智能便捷设计
    • 探索全套早餐套装
    探索全套早餐套装

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    助您享受充实早晨的早餐套装。了解全套装备，包括电水壶和烤面包机。

    1.2 升大容量壶，可制作多达 10 杯咖啡

    1.2 升大容量壶，可制作多达 10 杯咖啡

    冲泡更多，品味更久。1.2 升玻璃壶可让您冲泡多达 10 杯咖啡，满足您的需求。

    保温模式助您享受持久热咖啡时光

    保温模式助您享受持久热咖啡时光

    每次冲泡后，我们的滴滤式咖啡机会自动切换至保温模式，保温 30 分钟，让您可以享受持久热咖啡品味时光。

    防滴漏功能，助您随时品味

    防滴漏功能，助您随时品味

    无需等一整壶咖啡冲煮完成。随时取出咖啡壶，不会出现任何滴漏。灵活自如，随时品味咖啡时光。

    水位指示器助您轻松注水

    水位指示器助您轻松注水

    注水时无需再猜测。水位指示器让您可以轻松掌控加水量。

    自动关闭功能保障用户安全

    自动关闭功能保障用户安全

    每次冲泡后，滴滤式咖啡机将保温 30 分钟，然后自动关闭，确保您享受安全无忧的冲泡体验。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      1000  W
      电线长度
      1  m
      频率
      50-60  Hz
      冲煮一整壶咖啡的时间
      10 分钟

    • 设计

      颜色
      炭灰色

    • 普通参数

      适用于
      研磨咖啡粉
      自动保温时间
      每次冲泡后 30 分钟
      水箱容量
      1.38 升
      产品功能
      • 壶类型：玻璃壶
      • 防滴漏功能
      • 自动关闭
      • 水位指示器
      壶容量
      1.25 升

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

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