Essentials collection 飞利浦滴滤式咖啡机 1000 系列
每日畅享美味咖啡
使用飞利浦 Essential Collection 1000 系列滴滤式咖啡机品尝更多咖啡。1.2 升大容量和保温功能可让您享受多达 10 杯热咖啡。冲泡更多，品味更久。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Essentials collection 飞利浦滴滤式咖啡机 1000 系列
每日畅享美味咖啡
享受持久热咖啡时光
- 持久、安全、高效的冲泡体验
- 智能便捷设计
- 探索全套早餐套装
探索全套早餐套装
助您享受充实早晨的早餐套装。了解全套装备，包括电水壶和烤面包机。
1.2 升大容量壶，可制作多达 10 杯咖啡
冲泡更多，品味更久。1.2 升玻璃壶可让您冲泡多达 10 杯咖啡，满足您的需求。
保温模式助您享受持久热咖啡时光
每次冲泡后，我们的滴滤式咖啡机会自动切换至保温模式，保温 30 分钟，让您可以享受持久热咖啡品味时光。
防滴漏功能，助您随时品味
无需等一整壶咖啡冲煮完成。随时取出咖啡壶，不会出现任何滴漏。灵活自如，随时品味咖啡时光。
水位指示器助您轻松注水
注水时无需再猜测。水位指示器让您可以轻松掌控加水量。
自动关闭功能保障用户安全
每次冲泡后，滴滤式咖啡机将保温 30 分钟，然后自动关闭，确保您享受安全无忧的冲泡体验。
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
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1000
W
- 电线长度
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1
m
- 频率
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50-60
Hz
- 冲煮一整壶咖啡的时间
-
10 分钟
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设计
- 颜色
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炭灰色
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普通参数
- 适用于
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研磨咖啡粉
- 自动保温时间
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每次冲泡后 30 分钟
- 水箱容量
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1.38 升
- 产品功能
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- 壶容量
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1.25 升
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服务
- 保修
-
2 年全球保修
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