如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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我们的研磨器由高科技陶瓷制成：坚硬且准确。新鲜的咖啡豆只需轻轻研磨，而不会过热：提取美味口感和醇香，从而提供至少 20,000 杯芳香的咖啡口感。
尽享您爱的饮品，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动咖啡机可轻松、快速地提供不错的杯中品质！
AquaClean 是我们的过滤水技术，旨在通过净化水质改善您的咖啡质量。它还可有效防止水垢在咖啡机水回路中聚积：可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需通过定期更换滤网进行除垢。
借助自动奶泡器，轻松调制丝绒般顺滑的卡布奇诺。奶泡器（咖啡师也将该奶泡器称之为“卡布奇诺精灵”）将直接从牛奶盒或壶中吸奶并自动打奶泡，最后倒入您的杯中，牛奶源源不断而全无飞溅之忧。
这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。这款机器可在需要除垢时进行提示。它将通过屏幕上的信息指示您做什么且何时做。
这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！
将高容量咖啡豆、水和废弃物容器融入小巧设计，无需重新加注即可轻松享受大空间和长时间带来的畅快体验。这款全自动咖啡机采用大容量水箱、咖啡豆和废弃物容器，可为您提供便利性和高性能。
您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层，吸引着您的味蕾。用储奶器打两次奶泡，然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内，非常卫生。
告别温热咖啡。快速加热器可确保您的家人无需等待，第一杯即可品尝到美味热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可分离式冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可清洁
这款咖啡机的每个微小细节均为打造高质量而设计。源于意式匠心设计和精湛技艺的不锈钢表面，无论是置于经典厨房，还是现代厨房，这款咖啡机均能够经受住时间的考验。采用纯粹设计理念的优雅机型，您的咖啡机看起来就像它制作的咖啡一样精美。
可根据您的个人口味存储任何咖啡和奶制饮品的醇度。只要您想喝，只需轻触按钮即可随时享用浓缩咖啡、咖啡和所有其他饮品。
普通参数
技术规格
自定义
其它功能
多种口味
CA6500/31
CA6903/10
CA6700/55