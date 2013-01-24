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Saeco Incanto

全自动浓缩咖啡机

HD8914/07
Saeco
Saeco
  • 设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。 设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。 设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。
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    Saeco Incanto 全自动浓缩咖啡机

    HD8914/07

    设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。

    Saeco Incanto 打造全新等级标准。精致不锈钢正面采用高品质意大利技术，可随时冲煮美味咖啡。让你的咖啡美梦得以实现。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥5,999.00

    Saeco Incanto 全自动浓缩咖啡机

    设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。

    Saeco Incanto 打造全新等级标准。精致不锈钢正面采用高品质意大利技术，可随时冲煮美味咖啡。让你的咖啡美梦得以实现。 查看所有优势

    设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。

    Saeco Incanto 打造全新等级标准。精致不锈钢正面采用高品质意大利技术，可随时冲煮美味咖啡。让你的咖啡美梦得以实现。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥5,999.00

    Saeco Incanto 全自动浓缩咖啡机

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      设计优雅。咖啡质感令人回味无穷。

      技术造就至佳口感

      • 4 种口味
      • 自动奶泡器
      • 不锈钢
      • AquaClean
      陶瓷研磨器，可提供持久性能

      陶瓷研磨器，可提供持久性能

      我们的研磨器由高科技陶瓷制成：坚硬且准确。新鲜的咖啡豆只需轻轻研磨，而不会过热：提取美味口感和醇香，从而提供至少 20,000 杯芳香的咖啡口感。

      尽享 4 种口味，触手可及

      尽享 4 种口味，触手可及

      尽享您爱的饮品，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动咖啡机可轻松、快速地提供不错的杯中品质！

      采用 AquaClean 可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需除垢

      采用 AquaClean 可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需除垢

      AquaClean 是我们的过滤水技术，旨在通过净化水质改善您的咖啡质量。它还可有效防止水垢在咖啡机水回路中聚积：可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需通过定期更换滤网进行除垢。

      有了自动奶泡器，丝绒般奶泡触手可得

      有了自动奶泡器，丝绒般奶泡触手可得

      借助自动奶泡器，轻松调制丝绒般顺滑的卡布奇诺。奶泡器（咖啡师也将该奶泡器称之为“卡布奇诺精灵”）将直接从牛奶盒或壶中吸奶并自动打奶泡，最后倒入您的杯中，牛奶源源不断而全无飞溅之忧。

      提供自动冲洗和引导式除垢功能，可享用美味的咖啡

      提供自动冲洗和引导式除垢功能，可享用美味的咖啡

      这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。这款机器可在需要除垢时进行提示。它将通过屏幕上的信息指示您做什么且何时做。

      调整醇度，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置

      调整醇度，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置

      这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！

      外形小巧，容量适宜

      外形小巧，容量适宜

      将高容量咖啡豆、水和废弃物容器融入小巧设计，无需重新加注即可轻松享受大空间和长时间带来的畅快体验。这款全自动咖啡机采用大容量水箱、咖啡豆和废弃物容器，可为您提供便利性和高性能。

      得益于 Latte Perfetto 技术，可制作不错的奶泡

      得益于 Latte Perfetto 技术，可制作不错的奶泡

      您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层，吸引着您的味蕾。用储奶器打两次奶泡，然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内，非常卫生。

      通过 Thermoblock，第一杯即可品尝到美味热咖啡

      通过 Thermoblock，第一杯即可品尝到美味热咖啡

      告别温热咖啡。快速加热器可确保您的家人无需等待，第一杯即可品尝到美味热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。

      完全可分离式冲煮套件，可清洁

      完全可分离式冲煮套件，可清洁

      冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可分离式冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可清洁

      标志性的不锈钢表面，造型精良

      标志性的不锈钢表面，造型精良

      这款咖啡机的每个微小细节均为打造高质量而设计。源于意式匠心设计和精湛技艺的不锈钢表面，无论是置于经典厨房，还是现代厨房，这款咖啡机均能够经受住时间的考验。采用纯粹设计理念的优雅机型，您的咖啡机看起来就像它制作的咖啡一样精美。

      调整和储存的个人用户资料

      可根据您的个人口味存储任何咖啡和奶制饮品的醇度。只要您想喝，只需轻触按钮即可随时享用浓缩咖啡、咖啡和所有其他饮品。

      技术规格

      • 普通参数

        牛奶溶液
        自动奶泡器
        用户界面
        基础显示屏

      • 技术规格

        废弃物容器容量
        15  份
        水箱容量
        1.8  升
        咖啡豆容量
        250  克
        颜色和表面
        不锈钢
        电线长度
        >100  厘米
        原产地
        罗马尼亚
        滤网兼容性
        AquaClean
        频率
        50  赫兹
        最大杯高度
        150  毫米
        产品尺寸
        221 x 340 x 430  毫米
        电压
        220 伏 - 240  伏
        废弃物容器
        正面操作
        水箱
        顶部操作
        产品重量
        7.2  千克

      • 自定义

        醇香浓度设置
        5
        咖啡和牛奶醇度
        可调节
        研磨器设置
        5
        预烹煮浓度控制
        温度设置
        3
        用户设定
        1

      • 其它功能

        自动冲洗和引导式除垢
        Y
        Gusto perfetto
        Y
        主打开/关闭按钮
        Y
        快速加热器
        Y
        可拆卸冲煮套件
        Y

      • 多种口味

        饮料
        • 浓缩咖啡机
        • 意式长浓缩咖啡
        • 热水
        • 奶泡
        咖啡粉选项
        Y
        双杯
        Y
        牛奶双杯

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            • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
            • 实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式