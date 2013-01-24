我们的研磨器由高科技陶瓷制成：坚硬且准确。新鲜的咖啡豆只需轻轻研磨，而不会过热：提取美味口感和醇香，从而提供至少 20,000 杯芳香的咖啡口感。
畅享各种饮品，轻松应对多种场合。无论您是希望畅享浓缩咖啡、咖啡还是以牛奶为主的奶香咖啡，全自动咖啡机均可提供杯杯不错的饮品，让您即刻享用，轻松无忧！
AquaClean 是我们的过滤水技术，旨在通过净化水质改善您的咖啡质量。它还可有效防止水垢在咖啡机水回路中聚积：可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需通过定期更换滤网进行除垢。
这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。这款机器可在需要除垢时进行提示。它将通过屏幕上的信息指示您做什么且何时做。
这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！
将高容量咖啡豆、水和废弃物容器融入小巧设计，无需重新加注即可轻松享受大空间和长时间带来的畅快体验。这款全自动咖啡机采用大容量水箱、咖啡豆和废弃物容器，可为您提供便利性和高性能。
以轻松的方式畅享具有适宜温度的奶香卡布奇诺和拿铁玛琪朵。只需将牛奶倒入储奶容器，然后插回咖啡机并选择您喜爱的咖啡饮品。无论是卡布奇诺还是奶泡，几秒钟之内，即可享用到醇美饮品，温度适宜且无任何飞溅。
您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层，吸引着您的味蕾。用储奶器打两次奶泡，然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内，非常卫生。
告别温热咖啡。快速加热器可确保您的家人无需等待，第一杯即可品尝到美味热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。
一键储奶容器快速清洁功能可允许您在每次使用之后随时冲洗牛奶系统
这款咖啡机的每个微小细节均为打造高质量而设计。源于意式匠心设计和精湛技艺的不锈钢香槟金色表面，无论是置于经典厨房，还是现代厨房，这款咖啡机均能够经受住时间的考验。采用纯粹设计理念的优雅机型，您的咖啡机看起来就像它制作的咖啡一样精致。
可根据您的个人口味存储任何咖啡和奶制饮品的醇度。只要您想喝，只需轻触按钮即可随时享用浓缩咖啡、咖啡和所有其他饮品。
普通参数
技术规格
自定义
其它功能
多种口味
CA6500/31
CA6903/10
CA6700/55