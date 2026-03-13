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飞利浦 Saeco Xelsis 全自动浓缩咖啡机

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飞利浦 Saeco Xelsis全自动浓缩咖啡机

HD8944/07

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Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine HD8944/07

  • PDF 文件, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Xelsis 让家中的每一个人都能享用自己最爱的咖啡特制品。特有多用户定制功能，轻松创建多达 6 个不同用户设定，每种设定更可定制多达 9 种饮品。

  • PDF 文件
  • 29 March 2026

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