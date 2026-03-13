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Saeco GranBaristo 全自动浓缩咖啡机

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Saeco GranBaristo全自动浓缩咖啡机

HD8964/05

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用户手册和文档

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8964/05

  • PDF 文件, 4.5 MB
  • 13 March 2026

28 年以后，Saeco 重新打造了“由豆到杯”的体验之旅，精心制作了全新的 GranBaristo。纤巧的浓缩咖啡机采用了一系列革命性的技术，让冲煮快、热，带来许多风味并简化了维护

  • PDF 文件
  • 29 March 2026

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