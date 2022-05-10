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360度高速立体热风，好吃快手菜
飞利浦新款“小旋风”空气炸锅，凭借独特的“旋风海星底盘”，实现360度高速立体热风加热，无需预热就可以快速完成烹饪，不仅如此，烹饪出来的美食还外酥里嫩，尽情享用低脂又美味的健康美食。其次，小旋风3.7L的容量设计，非常适合小家庭使用，加上活泼清新的外观配色，为厨房增添一抹亮丽的色彩。.
360度高速立体热风
3.7L
白色
高速空气循环技术，采用独特海星底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油，甚至完全不用油。
飞利浦 Airfryer 3000 系列空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%。*
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数据来源于飞利浦实验室，将深度油炸锅炸制薯条的油脂含量与飞利浦空气炸锅烹制薯条的油脂含量做对比。
BPA FREE测试结果来自第三方实验室
食品接触测试基于以下国家标准测试所得：GB 4806.7-2016；GB 4806.9-2016；GB 4806.10-2016；GB 4806.11-2016，具体食品接触部件清单请见说明书。