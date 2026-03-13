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3000 系列 L 号 Airfryer 空气炸锅 3.7L，白色
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飞利浦新款“小旋风”空气炸锅，凭借独特的“旋风海星底盘”，实现360度高速立体热风加热，无需预热就可以快速完成烹饪，不仅如此，烹饪出来的美食还外酥里嫩，尽情享用低脂又美味的健康美食。其次，小旋风3.7L的容量设计，非常适合小家庭使用，加上活泼清新的外观配色，为厨房增添一抹亮丽的色彩。.
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如何使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅提升烹饪效果？
飞利浦 Airfryer 空气炸锅散发出塑料味
我可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用烘焙纸/锡纸吗？
是否需要对飞利浦 AirFryer 空气炸锅进行预热？
如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的煎锅/炸篮的涂层剥落
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅未显示在 HomeID 应用程序的设备列表中
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中冒出白烟
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅无法工作或开启
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