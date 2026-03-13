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炫金系列 数字 Airfryer 空气炸锅
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User Manual Philips Viva Collection Digital Airfryer
飞利浦高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保口感和鲜美的味道！
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哪款飞利浦 Airfryer 空气炸锅附件与哪个型号兼容？
如何使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅的预设？
飞利浦 Airfryer 空气炸锅的型号和序列号位于何处？
我可以在哪里找到飞利浦 Airfryer 空气炸锅的食谱？
在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用哪种烘烤罐？
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我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的煎锅/炸篮的涂层剥落
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅发出噪音
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅未显示在 HomeID 应用程序的设备列表中
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中冒出白烟
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