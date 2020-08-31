Airfryer 空气炸锅配件 L 号烘焙套装
L 号烘焙套装
L 号烘焙套装是扩展小号 Airfryer 空气炸锅多种功能的完美配件。您可以烹制和烘焙千层面、砂锅菜、咖喱、汤、蛋糕、松饼...等等美味！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
烘焙配件
烘焙附件。这款飞利浦 L 号 Airfryer 空气炸锅烘焙套装，帮助您制作喜爱的烘焙美味。1.3 L 容量非常适合制作纸杯蛋糕、布朗尼蛋糕、小蛋糕和其他菜肴。尽情享受吧！
7 个硅胶玛芬杯，助您享用多样化烘焙美食
此系列 Airfryer 空气炸锅玛芬杯采用了柔性材料，您从中取出玛芬或纸杯蛋糕会非常容易。褶皱边缘让玛芬杯更好看！Airfryer 空气炸锅玛芬杯由无味硅胶制成，您可以多次重复使用！
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便于清洁与收纳
您可以将Airfryer 空气炸锅烘焙篮配件和硅胶玛芬杯安全地放入洗碗机中清洗，方便重复使用！
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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镀有金属的钢材
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技术规格
- 包装中的数量
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1
- 能源效率等级
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N/A
- 电池产品
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否
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重量和尺寸
- 产品长度
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174
- 产品宽度
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164
- 产品高度
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74
- 产品净重
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0.342 千克
- 包装长度
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210
- 包装宽度
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210
- 包装高度
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90
- 包装重量
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0.46 千克
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原产地
- 产地
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中国
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