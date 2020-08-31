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    Airfryer 空气炸锅配件 L 号烘焙套装

    HD9925/01

    L 号烘焙套装

    L 号烘焙套装是扩展小号 Airfryer 空气炸锅多种功能的完美配件。您可以烹制和烘焙千层面、砂锅菜、咖喱、汤、蛋糕、松饼...等等美味！

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    Airfryer 空气炸锅配件 L 号烘焙套装

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    L 号烘焙套装

    掌握烘焙美味的附件

    • 1 个烘焙篮
    • 7 个硅胶玛芬杯
    烘焙配件

    烘焙配件

    烘焙附件。这款飞利浦 L 号 Airfryer 空气炸锅烘焙套装，帮助您制作喜爱的烘焙美味。1.3 L 容量非常适合制作纸杯蛋糕、布朗尼蛋糕、小蛋糕和其他菜肴。尽情享受吧！

    7 个硅胶玛芬杯，助您享用多样化烘焙美食

    7 个硅胶玛芬杯，助您享用多样化烘焙美食

    此系列 Airfryer 空气炸锅玛芬杯采用了柔性材料，您从中取出玛芬或纸杯蛋糕会非常容易。褶皱边缘让玛芬杯更好看！Airfryer 空气炸锅玛芬杯由无味硅胶制成，您可以多次重复使用！

    新食谱每日激发灵感

    新食谱每日激发灵感

    我们的专业厨师和数百万用户为飞利浦 HomeID 食谱提供无尽灵感，扩展您的烹饪技能。您使用 HomeID 的次数越多，获得的个性化建议就越多。*

    便于清洁与收纳

    便于清洁与收纳

    您可以将Airfryer 空气炸锅烘焙篮配件和硅胶玛芬杯安全地放入洗碗机中清洗，方便重复使用！

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      镀有金属的钢材

    • 技术规格

      包装中的数量
      1
      能源效率等级
      N/A
      电池产品

    • 重量和尺寸

      产品长度
      174
      产品宽度
      164
      产品高度
      74
      产品净重
      0.342 千克
      包装长度
      210
      包装宽度
      210
      包装高度
      90
      包装重量
      0.46 千克

    • 原产地

      产地
      中国

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