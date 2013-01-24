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Avance Collection

加大号 Airfryer 空气炸锅

HD9240/90
  • 脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！* 脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！* 脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！*
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    Avance Collection 加大号 Airfryer 空气炸锅

    HD9240/90

    脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！*

    飞利浦高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保美好的口感和鲜美的味道！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

    Avance Collection 加大号 Airfryer 空气炸锅

    脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！*

    飞利浦高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保美好的口感和鲜美的味道！ 查看所有优势

    脂肪量可降低 80% 的美味油炸食物！*

    飞利浦高速空气循环技术可让您通过空气制作外脆里嫩的美味食物。需油很少或根本无需用油即可确保美好的口感和鲜美的味道！ 查看所有优势

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    Avance Collection 加大号 Airfryer 空气炸锅

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      绝美效果源于专利高速空气循环技术

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      • 多功能炊具 1.2 千克
      • 黑色
      出众的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

      出众的设计，令烹饪出的食品美味、低脂肪

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用出众的设计，快速循环的热空气、底部海星设计和理想加热模式的结合可让您快速、便捷、更健康地煎炸出各种美味大餐，而不必加油。

      1.2 千克加大烹饪量，制作出更可口的美餐

      1.2 千克加大烹饪量，制作出更可口的美餐

      1.2 千克烹饪量可制作 5 人份。现在，容量加大 50%**，即使是大家庭，也可以体验 Airfryer 空气炸锅带来的愉悦

      专利高速空气循环技术，带来更健康的煎炸食物

      专利高速空气循环技术，带来更健康的煎炸食物

      Airfryer 空气炸锅采用出众的专利高速空气循环技术，与传统电炸锅相比，需油很少或根本无需用油即可让您煎炸、烧烤、炒制、烘焙出脂肪量极少的美味点心和美餐！凭借专利高速空气循环技术，飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味更少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！

      您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、炒制和烘焙

      您可以使用 Airfryer 空气炸锅进行煎炸、烧烤、炒制和烘焙

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的专利高速空气循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您挚爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。

      数字显示屏，方便控制时间和温度

      数字显示屏，方便控制时间和温度

      使用数字触摸屏，您可以更轻松、更精确地控制烹饪时间和温度。享用您喜爱的食物，以合适的温度和时间制作美味的食物！

      大功率令烹饪快速

      大功率令烹饪快速

      增强的性能带来快的速度！您现在即可享受美味油炸食物，烹饪功率大*，脂肪含量低！*

      智能预设按钮，制作您喜爱的菜肴

      智能预设按钮，制作您喜爱的菜肴

      保存喜爱的食品设置，下次只需轻触按钮便可坐享美味！

      可用洗碗机清洗的部件

      可用洗碗机清洗的部件

      可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮均可用洗碗机清洗，清洁十分方便。

      食品制作手册中各种丰富有趣的食谱应有尽有

      该食谱由多名烹饪专家编写，带给您可在 Airfryer 空气炸锅中烹饪的各种低脂肪煎炸食物的灵感。其中还介绍了展示产品多功能性的食谱，让您以更健康、更快速和更方便的方式煎炸、烘焙和炒制食物。

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 冷却外壁
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 调配手册和应用程序
        • 集成式电线储藏格
        • 防滑底座
        • 专利高速空气循环技术
        • 预设烹饪功能
        时间控制
        长达 60 分钟

      • 技术规格

        炸篮容量
        1.2  千克
        电线长度
        0.8  米
        功率
        2100  瓦
        电压
        220 - 230  伏
        频率
        50/60  赫兹

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        422 X 314 X 302  毫米
        产品重量
        7  千克

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 表面处理

        机身材料
        塑料

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

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            • 与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比。