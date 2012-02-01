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    炫金系列 Airfryer 空气炸锅配件 - 烘烤篮

    HD9925/00

    附件可制作您喜爱的所有烘焙食谱

    有了这款特别的飞利浦 Airfryer 空气炸锅烘焙附件 HD9925/00，您可制作您喜爱的所有烘焙食谱。以一种轻松、快捷且健康的方式烘焙美味的蛋糕、面包、干酪、乳蛋饼以及其它各种食物！

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    技术规格

    • 技术规格

      容量
      1.3 升

    • 普通参数

      不粘涂层
    Badge-D2C

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