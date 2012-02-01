附件可制作您喜爱的所有烘焙食谱

有了这款特别的飞利浦 Airfryer 空气炸锅烘焙附件 HD9925/00，您可制作您喜爱的所有烘焙食谱。以一种轻松、快捷且健康的方式烘焙美味的蛋糕、面包、干酪、乳蛋饼以及其它各种食物！