炫金系列 Airfryer 空气炸锅配件 - 烘烤篮
附件可制作您喜爱的所有烘焙食谱
有了这款特别的飞利浦 Airfryer 空气炸锅烘焙附件 HD9925/00，您可制作您喜爱的所有烘焙食谱。以一种轻松、快捷且健康的方式烘焙美味的蛋糕、面包、干酪、乳蛋饼以及其它各种食物！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
炫金系列 Airfryer 空气炸锅配件 - 烘烤篮
附件可制作您喜爱的所有烘焙食谱
Airfryer 空气炸锅配件
配件可用洗碗机轻松清洗
可拆卸式抽屉和食物篮具有不粘涂层，可用洗碗机清洗，清洁十分方便
烘烤篮配件可制作您挚爱的所有烘焙食谱
有了这款特别的飞利浦 Airfryer 空气炸锅烘焙附件，您可制作您挚爱的所有烘焙食谱。以一种轻松、快捷且健康的方式烘焙美味的蛋糕、面包、干酪、乳蛋饼以及其他各种食物！
技术规格
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技术规格
- 容量
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1.3 升
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普通参数
- 不粘涂层
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是
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