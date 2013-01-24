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Viva Collection

Airfryer 空气炸锅配件 - 烘烤篮

HD9925/00
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    Viva Collection Airfryer 空气炸锅配件 - 烘烤篮

    HD9925/00

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      技术规格

      • 普通参数

        不黏涂层

      • 技术规格

        容量
        1.3 升

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