烹调健康家庭菜肴的智能好帮手

简单直观的 飞利浦智慧家应用程序可以无缝连接您的空气炸锅，成为您的日常烹饪伴侣。除了烹调健康的煎炸食物，您还可以探索和分享令人心动的新食谱，甚至可以远程监控烹饪过程，留出更多时间做自己喜欢的事情。