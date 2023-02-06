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Airfryer 空气炸锅5000 系列 XXL 空气炸锅

HD9285/00

保证您健康膳食的互联烹饪伙伴

飞利浦 5000 系列 XXL Airfryer 空气炸锅是您的日常烹饪伙伴，能在一周内的任何一天为全家制作无忧、营养均衡和美味的菜肴。

查看所有优势

配对飞利浦智慧家应用程序，每天获得新灵感

保证您健康膳食的互联烹饪伙伴

  • 已连接飞利浦智慧家应用程序

  • 16 合 1 空气炸锅

  • 7.2 升（1.4 千克）

  • 高速空气循环技术

  • 包含烘焙底盘

烹调健康家庭菜肴的智能好帮手

烹调健康家庭菜肴的智能好帮手

简单直观的 飞利浦智慧家应用程序可以无缝连接您的空气炸锅，成为您的日常烹饪伴侣。除了烹调健康的煎炸食物，您还可以探索和分享令人心动的新食谱，甚至可以远程监控烹饪过程，留出更多时间做自己喜欢的事情。

灵活多功能，尽在一体式空气炸锅

灵活多功能，尽在一体式空气炸锅

全新的飞利浦 5000 系列 XXL 型互联网 Airfryer 空气炸锅拥有 16 种不同的烹饪功能：煎炒、烘焙、烧烤、烤制、脱水、烘烤、解冻、加热、发酵等。

精致多样的 Airfryer 空气炸锅美味食谱，让您享受每日健康生活

精致多样的 Airfryer 空气炸锅美味食谱，让您享受每日健康生活

探索数百种* 令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且便于制作。飞利浦智慧家应用程序中的大多数食谱由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。

技术规格

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免责声明

  1. 每个国家/地区的食品制作手册数量可能有所不同

  2. 与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比

  3. 上述平均百分比基于对 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255 和 HD9880 等产品进行的内部实验室测量得出