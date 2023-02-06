HD9285/00
保证您健康膳食的互联烹饪伙伴
飞利浦 5000 系列 XXL Airfryer 空气炸锅是您的日常烹饪伙伴，能在一周内的任何一天为全家制作无忧、营养均衡和美味的菜肴。
已连接飞利浦智慧家应用程序
16 合 1 空气炸锅
7.2 升（1.4 千克）
高速空气循环技术
包含烘焙底盘
简单直观的 飞利浦智慧家应用程序可以无缝连接您的空气炸锅，成为您的日常烹饪伴侣。除了烹调健康的煎炸食物，您还可以探索和分享令人心动的新食谱，甚至可以远程监控烹饪过程，留出更多时间做自己喜欢的事情。
全新的飞利浦 5000 系列 XXL 型互联网 Airfryer 空气炸锅拥有 16 种不同的烹饪功能：煎炒、烘焙、烧烤、烤制、脱水、烘烤、解冻、加热、发酵等。
探索数百种* 令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且便于制作。飞利浦智慧家应用程序中的大多数食谱由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。
每个国家/地区的食品制作手册数量可能有所不同
与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比
上述平均百分比基于对 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255 和 HD9880 等产品进行的内部实验室测量得出