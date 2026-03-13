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是否可以多人连接到飞利浦厨房设备？
是否必须从 Airfryer 空气炸锅取下橡胶塞？
为什么我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅会在烹饪过程中发出蜂鸣声？
如何使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅的预设？
我可以在哪里找到飞利浦 Airfryer 空气炸锅的食谱？
在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用哪种烘烤罐？
我可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用烘焙纸/锡纸吗？
如何及何时在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用油？
是否需要对飞利浦 AirFryer 空气炸锅进行预热？
我可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中制作哪种冰冻薯条？
我可以使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅制作哪种食物？
我可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中制作多少量的食物？
为何必须翻动飞利浦 Airfryer 空气炸锅中的食物？
如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅
如何获取 HomeID 应用程序？
我的飞利浦厨房设备找不到家庭 WiFi 网络
我无法使用 HomeID 应用程序控制我的飞利浦厨房设备
飞利浦 Airfryer 空气炸锅的开/关按钮指示灯无法关闭
我无法使用 NutriU 应用程序连接我的飞利浦厨房设备
如何将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮从煎锅上取下？
我的飞利浦 HomeID 应用程序关闭或崩溃
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的煎锅/炸篮的涂层剥落
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅发出噪音
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅未显示在 HomeID 应用程序的设备列表中
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中冒出白烟
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅无法工作或开启
飞利浦 Airfryer 空气炸锅自制薯条未达到预期效果
我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅显示短划线或错误代码
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