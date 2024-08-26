茶、咖啡、婴儿食物、可可饮品、方便面等食材都有自己合适的加热温度。这款温度控制电水壶支持 6 种温度设定（40℃ 至 100℃），让您随时畅享舒心的冲煮体验。
电水壶达到所需温度后，智能保温功能会保持准确的水温。无需重新煮沸。
无需等待电水壶外壁冷却。这款温度控制电水壶具有双层设计，外壁可始终保持不烫手的触感，同时保持内部水温，为您带来持久舒适的饮水体验。
通过手柄上的显示器实时监控壶内温度，并观察温度是否准确达到了设定温度。
让您可以始终畅享安心且洁净的冲煮体验。电水壶采用食品级不锈钢材质，确保干净卫生，且耐腐蚀。
非常适合全家或团体使用。我们的水壶容量为 1.7 升，足量畅饮。
可以轻松将电源线整洁地缠绕在水壶底座，因此您可以轻松放置收纳水壶。
采用弹簧释放盖，只需按一下按钮，即可轻松打开水壶。
节能又节水，为建设更环保的世界做出贡献。在杯量指示器的帮助下，只加热您所需的水量，节约能耗。
只需将水壶放在底座上，然后使用方便操作的分体式中心接触电源底座将其调整到您喜欢的方向即可。
水壶采用不锈钢内胆，大开口设计，快速沸腾且易于清洁。
内置 Strix 品牌温控器，可确保水壶在没有装水或从底座上提起时自动关闭。这降低了干烧造成损坏的风险，并防止能源浪费。
普通参数
技术规格
安全功能
重量和尺寸
原产地
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