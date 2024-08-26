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  • 可轻松将 10 多种食物和饮品冲泡至合适温度 可轻松将 10 多种食物和饮品冲泡至合适温度 可轻松将 10 多种食物和饮品冲泡至合适温度

    7000 系列 双层控温电水壶

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    可轻松将 10 多种食物和饮品冲泡至合适温度

    您知道自己喜欢的饮品、汤和面条用适合的温度冲泡口感会更好吗？我们的双层控温电水壶在壶内精确加热的同时，外壁仍能保持不烫手的触感。

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    7000 系列 双层控温电水壶

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    可轻松将 10 多种食物和饮品冲泡至合适温度

    手柄处有显示屏，便于控制

    • 安全、高效地煮水
    • 外观精美，使用方便
    • 家用 1.7 升容量
    适用于 10 多种食物和饮品

    适用于 10 多种食物和饮品

    茶、咖啡、婴儿食物、可可饮品、方便面等食材都有自己合适的加热温度。这款温度控制电水壶支持 6 种温度设定（40℃ 至 100℃），让您随时畅享舒心的冲煮体验。

    保温功能

    保温功能

    电水壶达到所需温度后，智能保温功能会保持准确的水温。无需重新煮沸。

    安心触摸

    安心触摸

    无需等待电水壶外壁冷却。这款温度控制电水壶具有双层设计，外壁可始终保持不烫手的触感，同时保持内部水温，为您带来持久舒适的饮水体验。

    实时温度显示

    实时温度显示

    通过手柄上的显示器实时监控壶内温度，并观察温度是否准确达到了设定温度。

    食品级不锈钢

    食品级不锈钢

    让您可以始终畅享安心且洁净的冲煮体验。电水壶采用食品级不锈钢材质，确保干净卫生，且耐腐蚀。

    家用 1.7 升容量

    家用 1.7 升容量

    非常适合全家或团体使用。我们的水壶容量为 1.7 升，足量畅饮。

    绕线装置

    绕线装置

    可以轻松将电源线整洁地缠绕在水壶底座，因此您可以轻松放置收纳水壶。

    弹簧释放盖

    弹簧释放盖

    采用弹簧释放盖，只需按一下按钮，即可轻松打开水壶。

    杯量指示器

    杯量指示器

    节能又节水，为建设更环保的世界做出贡献。在杯量指示器的帮助下，只加热您所需的水量，节约能耗。

    360 度底座

    360 度底座

    只需将水壶放在底座上，然后使用方便操作的分体式中心接触电源底座将其调整到您喜欢的方向即可。

    快速煮沸，易于清洁的设计

    快速煮沸，易于清洁的设计

    水壶采用不锈钢内胆，大开口设计，快速沸腾且易于清洁。

    防干烧保护

    防干烧保护

    内置 Strix 品牌温控器，可确保水壶在没有装水或从底座上提起时自动关闭。这降低了干烧造成损坏的风险，并防止能源浪费。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      金属
      水箱容量
      1.7 升
      保修
      2 年

    • 技术规格

      功率
      1850-2200 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 - 60 赫兹
      电池产品

    • 安全功能

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      产品长度
      15.5 厘米
      产品宽度
      23.05 厘米
      产品高度
      25.2 厘米
      产品净重
      1232.5 克
      包装长度
      18.5 厘米
      包装宽度
      24 厘米
      包装高度
      28 厘米
      包装重量
      385.5 克

    • 原产地

      产地
      中国

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