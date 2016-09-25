90 秒轻松清洁 - 快速清洁炸篮带不粘网格

飞利浦 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮包括可分离式不粘网格，令清洁变得更轻松、更快速。可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清洗，清洁十分方便。与普通电炸锅相比，采用 TurboStar 高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您及您的家远离油烟味，保持健康家居环境。