创意造型，持续护理
想知道塑造魅力发型有多少方法？让SalonMultistylist 8 合 1 告诉你，它具有八种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地打造各式发型，百变造型尽出其中。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型。
美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。
它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。
此附件可带给您时尚的潮流卷发效果。
陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺直、更亮泽。
贴合秀发轮廓，轻松塑造优美迷人的长发卷，随心自在！
若想拥有小卷和长发卷，则要用到这款小号卷发附件。
若想拥有优美迷人的大卷或波浪卷，则要用到这款大号卷发附件。
使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。
隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。
将卷发器放到安全座上，使用更安心。
此款高品质发梳可柔顺秀发，令头发更添亮泽
技术规格
发质类型
服务