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SalonMultistylist

多功能美发造型器

HP4696/10
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    SalonMultistylist 多功能美发造型器

    HP4696/10

    创意造型，持续护理

    想知道塑造魅力发型有多少方法？让SalonMultistylist 8 合 1 告诉你，它具有八种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地打造各式发型，百变造型尽出其中。

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      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

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      陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。

      滑入式定型发梳，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型

      滑入式定型发梳，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型

      此附件可轻松按放到卷发钳上，为您打造更丰盈、更优美的波浪卷发型。

      防烫端口，轻松使用、更安全

      防烫端口，轻松使用、更安全

      美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。

      待机指示灯

      待机指示灯

      它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。

      更丰盈的卷发效果

      更丰盈的卷发效果

      此附件可带给您时尚的潮流卷发效果。

      3 种造型：直发、大卷和波浪卷发

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      开/关指示灯

      开/关指示灯

      直发器附件，令秀发更加柔滑闪亮

      陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺直、更亮泽。

      滑入式发卷，打造迷人长发卷

      贴合秀发轮廓，轻松塑造优美迷人的长发卷，随心自在！

      小号卷发钳，打造紧致的小卷和长发卷

      若想拥有小卷和长发卷，则要用到这款小号卷发附件。

      大号卷发钳，打造迷人大卷

      若想拥有优美迷人的大卷或波浪卷，则要用到这款大号卷发附件。

      随附发夹，造型更轻松

      使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。

      隔热收藏袋

      隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。

      安全支架，使用更安全

      将卷发器放到安全座上，使用更安心。

      随附：柔顺秀发的发梳

      此款高品质发梳可柔顺秀发，令头发更添亮泽

      技术规格

      • 技术规格

        功率
        25  瓦
        电压
        100-240 伏  伏
        颜色/表面
        蓝色
        电线长度
        1.8  米
        外壳材料
        多种

      • 发质类型

        当前发质
        • 直发
        • 波浪卷
        • 卷发
        美发效果
        多种造型
        头发长度
        • 长发
        • 中等
        头发厚度
        较薄

      • 服务

        2 年全球保修

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