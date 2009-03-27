Satinelle Satinelle 美容脱毛器
感受腿部的持久光滑
借助此飞利浦脱毛器，享受持久的光滑美腿。从根部去除毛发，享受极致脱毛体验，令腿部四周无毛。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥319.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Satinelle 美容脱毛器
高效脱毛器能够从根部拔除毛发
这款脱毛器配有一个卓越的美容脱毛器，让您的肌肤持续数周顺滑无瑕
轮廓清晰，符合人体工程学手柄，带来轻松而舒适的操作体验
外形圆润，完全贴合您的手形，脱毛更舒适。外观也非常靓丽！
两档速度选择，轻柔脱毛，表现更出众
额外速度选择可轻松应付细软毛发和难以处理的区域
可水洗脱毛刀头使用更卫生，更易清洁
这款脱毛器具有可水洗脱毛刀头。您可以用自来水冲洗脱毛刀头，使用更卫生
技术规格
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技术规格
- 触点数
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20
- 功耗
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7.5
瓦
- 电压
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100 - 240
伏
- 夹轮数量
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21
- 速度 1：拉拔次数/秒
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600
- 速度 2：拉拔次数/秒
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733
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功能
- 2 档速度选择
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Y
- 金属脱毛器
-
Y
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