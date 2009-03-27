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  • 感受腿部的持久光滑 感受腿部的持久光滑 感受腿部的持久光滑

    Satinelle Satinelle 美容脱毛器

    HP6400/00

    感受腿部的持久光滑

    借助此飞利浦脱毛器，享受持久的光滑美腿。从根部去除毛发，享受极致脱毛体验，令腿部四周无毛。

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    官方建议零售价: ￥319.00

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    高效脱毛器能够从根部拔除毛发

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    这款脱毛器配有一个卓越的美容脱毛器，让您的肌肤持续数周顺滑无瑕

    轮廓清晰，符合人体工程学手柄，带来轻松而舒适的操作体验

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    外形圆润，完全贴合您的手形，脱毛更舒适。外观也非常靓丽！

    两档速度选择，轻柔脱毛，表现更出众

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    额外速度选择可轻松应付细软毛发和难以处理的区域

    可水洗脱毛刀头使用更卫生，更易清洁

    可水洗脱毛刀头使用更卫生，更易清洁

    这款脱毛器具有可水洗脱毛刀头。您可以用自来水冲洗脱毛刀头，使用更卫生

    技术规格

    • 技术规格

      触点数
      20
      功耗
      7.5  瓦
      电压
      100 - 240  伏
      夹轮数量
      21
      速度 1：拉拔次数/秒
      600
      速度 2：拉拔次数/秒
      733

    • 功能

      2 档速度选择
      Y
      金属脱毛器
      Y
    Badge-D2C

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