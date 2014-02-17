智能水润传感器

真正创新的红外线智能水润技术可持续监测和调整吹干温度，以满足您的吹发需求。智能传感器可在一次干发过程中测量 4000 次头发表面温度，并调整热量以防水分流失和损坏表层。具有极致的保湿效果，可让您的头发柔顺亮泽。您可以根据需要打开/关闭传感器。