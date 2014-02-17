保持您秀发的自然水润
智能水润传感器采用红外技术分析头发情况并调整温度，以保持保持头发的自然滋润。创新的传感器可保持高达 65% 的水分（2013 年测试，吹干 5 分钟后测得的结果）。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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智能水润传感器采用红外技术分析头发情况并调整温度，以保持保持头发的自然滋润。创新的传感器可保持高达 65% 的水分（2013 年测试，吹干 5 分钟后测得的结果）。 查看所有优势
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保持您秀发的自然水润
智能水润传感器采用红外技术分析头发情况并调整温度，以保持保持头发的自然滋润。创新的传感器可保持高达 65% 的水分（2013 年测试，吹干 5 分钟后测得的结果）。 查看所有优势
真正创新的红外线智能水润技术可持续监测和调整吹干温度，以满足您的吹发需求。智能传感器可在一次干发过程中测量 4000 次头发表面温度，并调整热量以防水分流失和损坏表层。具有极致的保湿效果，可让您的头发柔顺亮泽。您可以根据需要打开/关闭传感器。
带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
可轻松调节，自如掌控完美的造型。
使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
恒温护发可提供最佳的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得最佳效果的同时得到呵护。
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