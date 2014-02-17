搜索词

Moisture Protect

电吹风

HP8280/00
  • 保持您秀发的自然水润 保持您秀发的自然水润 保持您秀发的自然水润
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Moisture Protect 电吹风

    HP8280/00

    保持您秀发的自然水润

    智能水润传感器采用红外技术分析头发情况并调整温度，以保持保持头发的自然滋润。创新的传感器可保持高达 65% 的水分（2013 年测试，吹干 5 分钟后测得的结果）。 查看所有优势

    Moisture Protect 电吹风

    保持您秀发的自然水润

    智能水润传感器采用红外技术分析头发情况并调整温度，以保持保持头发的自然滋润。创新的传感器可保持高达 65% 的水分（2013 年测试，吹干 5 分钟后测得的结果）。 查看所有优势

    保持您秀发的自然水润

    智能水润传感器采用红外技术分析头发情况并调整温度，以保持保持头发的自然滋润。创新的传感器可保持高达 65% 的水分（2013 年测试，吹干 5 分钟后测得的结果）。 查看所有优势

    Moisture Protect 电吹风

    保持您秀发的自然水润

    智能水润传感器采用红外技术分析头发情况并调整温度，以保持保持头发的自然滋润。创新的传感器可保持高达 65% 的水分（2013 年测试，吹干 5 分钟后测得的结果）。 查看所有优势

    相似产品

    See all 电吹风

      保持您秀发的自然水润

      健康亮泽

      • 智能水润
      • 2300 瓦
      • 负离子
      智能水润传感器

      智能水润传感器

      真正创新的红外线智能水润技术可持续监测和调整吹干温度，以满足您的吹发需求。智能传感器可在一次干发过程中测量 4000 次头发表面温度，并调整热量以防水分流失和损坏表层。具有极致的保湿效果，可让您的头发柔顺亮泽。您可以根据需要打开/关闭传感器。

      防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

      防止静电，打造顺滑无比、健康亮泽的秀发

      带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      可轻松调节，自如掌控完美的造型。

      冷风帮助定型

      冷风帮助定型

      使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

      过热保护

      恒温护发可提供最佳的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得最佳效果的同时得到呵护。

      技术规格

      • 附件

        电线长度
        2.5 米
        额定功率
        2100-2300 瓦
        电压
        220-240 V
        集风嘴
        扩散型风嘴
        马达
        直流
        冷风喷出
        双电压
        6 档温度设定
        Y

      • 服务

        2 年全球保修

      • 护发科技

        莹亮负离子
        智能水润技术

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。