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  • 持久贴面剃须 持久贴面剃须 持久贴面剃须

    剃须刀头

    HQ6/11

    持久贴面剃须

    您的刀片每年剃过的长度高出珠穆朗玛峰的高度... 49 倍！如此大的工作量，即使采用好的材料，刀刃也会磨损。要保持刀片的出色性能，请每 2 年更换一次剃须刀头。

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    官方建议零售价: ￥99.00

    剃须刀头

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    持久贴面剃须

    每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

    • 升级双层刀片
    • 1 刀头
    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

    技术规格

    • 剃须刀头

      每个包装的剃须刀头数
      1
      适合产品型号
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6466
      • HQ6465
      • HQ6832
      • HQ6847
      • HQ6850
      • HQ6851
      • HQ6852
      • HQ6870
      • HQ6871
      • HQ6890
      • HQ6894
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • 6828XL
      • 6887XL
      • 7610X
      • 7616X
      • 7866XL
      • 7886XL
      • HQ662
      • HQ663
      • HQ664
      • HQ686
      • HQ665
      • HQ6825
      • HQ6826
      • HQ6827
      • HQ6828
      • HQ6830
      • HQ6848
      • HQ6865
      • HQ6867
      • HQ6885
      • HQ6888
      • HQ6889
      • HQ6893
      • HQ7405
      • HQ7615
      • HQ7616
      • HQ7617
      • HQ7814
      • HQ7816
      • HQ7817
      • HQ7820
      • HQ7821
      • HQ7825
      • HQ7829
      • HQ7845
      • HQ7864
      • HQ7865
      • HQ7868
      • HQ7885
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